The Resident, 9-1-1, 9-1-1 Lone Star et Prodigal Son : Retour en Janvier 2021 sur la Fox

Les séries dramatiques de la chaine américaine Fox seront de retour en janvier 2021. Du moins, pour certaines d’entre elles. The Resident, 9-1-1, 9-1-1 Lone Star et Prodigal Son reviendront à l’antenne en janvier avec des épisodes inédits mais pour le moment, il n’y a pas encore de dates précises.

Actuellement, la grille de la chaine est principalement constituée de sport et de reality shows à l’exception de Filthy Rich et Next, deux séries qui étaient à l’origine prévues pour la mi-saison l’année dernière et qui ont finalement été gardées pour la rentrée pour palier au manque de nouveautés et nouvelles saisons de la rentrée à cause de COVID-19. Ils ont aussi acheté la série L.A.’s Finest qui n’est pas une série originale Fox.

Comme dit plus haut, il n’y a pas encore de dates de lancement mais comme le montre la promo ci-dessous, 9-1-1 et sa série spin-off 9-1-1 Lone Star occuperont les lundis de la chaine, tandis que The Resident et Prodigal Son seront diffusées le mardi soir.

Une autre promo uniquement dédiée à la franchise 9-1-1 est aussi à voir et confirme la diffusion du lundi sur la chaine.

Fox lineup – Janvier 2021