American Horror Story Delicate : Une grossesse sous le signe de l’horreur (Critique)

Critique du premier épisode de American Horror Story Delicate, douzième saison de l’anthologie d’horreur avec Emma Roberts et Kim Kardashian. Spoilers.

Après une saison 11 très masculine dans les années 80, American Horror Story revient cette année avec un casting principal bien plus féminine. Toujours à New York, mais cette fois de nos jours, American Horror Story Delicate suit Anna Victoria Alcott (Emma Roberts), une actrice célèbre (qui n’est pas sans rappeler Michelle Williams) qui est passée d’une série sur la CW à un film indépendant qui l’a transformée en une actrice digne d’un Oscar.

En parallèle de ses aspirations cinématographiques, Anna essaie d’avoir un bébé avec son mari glacial, Dex Harding, joué par Matt Czuchry. Anna subit un traitement d’embryon par le Dr Hill, le meilleur médecin de la ville, joué par Denis Hare qui a un personnel chirurgical vêtu de rouge comme s’il sortait tout droit de Faux-Semblants, le film de David Cronenberg.

Une carrière en plein essor mais une vie étrange

En dehors de cette expérience bizarre au cabinet du médecin, beaucoup d’autres choses folles arrivent à Anna alors que sa carrière est en plein essor (elle est invitée pour la première fois ans un talk show de fin de soirée), il y a une femme masquée qui s’est introduite dans son lit avec elle. Quand Anna se réveille, le personnage s’enfuit de l’appartement. De plus, Anna se retrouve avec du sang sur le tapis, comme si elle venait d’accoucher. Il y a également d‘autres femmes étranges qui suivent Anna, dont une certaine Mme Preecher, mais son mari Dex ne semble pas trop se soucier de ce qui lui arrive.

Il y a aussi d’autres événements bizarres comme Anna qui tire des mèches interminables de cheveux de sa tête, une araignée qui lui tombe sur la tête et une Barbie réapparaissant dans des endroits aléatoires autour d’elle. Et le plus effrayant, une personne qui l’espionne (Cara Delevingne) et qu’Anna aperçoit bouche bée devant un oisillon mort dans un nid tombé sur le sol. Malgré tout ça, le Dr Hill est optimiste quant aux chances d’Anna d’avoir un bébé.

La seule personne (plus ou moins) normale dans la vie d’Anna semble être sa publiciste et confidente, Siobhan, interprétée par Kim Kardashian. Depuis l’annonce de Kardashian au casting, on avait des doutes sur ses talents d’actrice. Evidemment, elle n’est pas parfaite (et on a un peu de mal à la voir autrement que Kim K), mais elle se débrouille plutôt bien, ce rôle lui convient comme s’il était écrit pour elle. Elle incarne une publiciste typique de l’industrie du divertissement qui stimule sa cliente qui doute d’elle-même, en lui disant que sa vie et sa carrière sont formidables. Comme si Kim canalisait sa mère-manager Kris Jenner…

Un Rosemary’s Baby féministe ?

Pour la première fois en 12 ans, la saison n’est pas une idée originale, elle est adaptée d’un roman, Delicate Condition de Danielle Valentine, qui suit une femme convaincue qu’un personnage sinistre fait de grands efforts pour s’assurer que sa grossesse n’ait jamais lieu. Ce livre a été décrit comme « une mise à jour féministe de Rosemary’s Baby ». On attend de voir si le cas et comment l’histoire va évoluer au cours de cette saison coupée en deux parties.

Dans ce premier épisode, on comprend l’essentiel lorsque la silhouette masquée apparaît à la fin de l’épisode (enfin au début parce que l’épisode entier se déroule « une semaine plus tôt »). La personne qui s’est introduite chez Anna a écrit un message énigmatique sur le miroir au rouge à lèvres : « Ne le fais pas Anna ». Clairement, elle ne veut pas qu’elle est un bébé, mais pourquoi ? Le reste de la série le dira.

Pour l’instant, comme à chaque saison d’American Horror Story, le premier épisode met bien les choses en place et attise la curiosité du téléspectateur. Cependant, ces dernières années avec AHS, on est habitué à ce que les choses démarrent bien avant qu’elles ne dérapent et finissent par décevoir. On notera tout de même que pour la première fois, les créateurs de l’anthologie Ryan Murphy et Brad Falchuck ne sont pas les showrunners. S’ils restent producteurs exécutifs et qu’ils ont participé à l’écriture, c’est Halley Feiffer (Impeachment American Crime Story) qui dirige la salle des scénaristes, on verra donc comment la situation tournera.

American Horror Story Delicate, c’est chaque jeudi sur MyCanal et le vendredi à 22h55 sur Canal+Séries.

Crédit ©FX