The Flash le film : Michael Keaton en Bruce Wayne et Supergirl se révèle en costume (photos et vidéo)

Des photos prises sur le tournage du film The Flash révèlent Michael Keaton en Bruce Wayne et Sasha Calle en costume de Supergirl. Ezra Miller et Kiersey Clemons ont aussi été aperçus.

Le film The Flash d’Andy Muschietti est actuellement en tournage, et des photos ainsi qu’une vidéo de tournage divulguées en ligne montrent un aperçu très clair de Sasha Calle dans la peau de Supergirl.

Cette Supergirl bien différente de celle de la télévision puisque celle-ci semble être basée Lara Lane-Kent, la fille de Lana et Clark, une version du personnage introduite dans la série de comics Injustice God Among Us.

Le créateur de cette Supergirl a dit sur Twitter qu’il n’était pas au courant d’une adaptation de sa version, mais souligne la ressemblance frappante entre les deux. Elle a les cheveux brun et courts comme la version de ses comics et son costume est similaire. Elle ne porte pas de jupe, comme la Supergirl de Melissa Benoist qui a abandonné sa jupette pour une combi-pantalon.

And I have no idea about anything to do with the film, honestly. Certainly not suggesting she’s playing our Supergirl. Just saw some similarities when I saw her today. @Bruno_Redondo_F pic.twitter.com/lGyR1CMoz6 — Tom Taylor (@TomTaylorMade) June 20, 2021

More looks at Supergirl !!! pic.twitter.com/2lPtq1yDID — AjepArt (@AjepArts) June 20, 2021

Une vidéo a aussi fait le tour de la toile, on la voit voler (sans cape et de loin) attachée à des harnais. Elle est à voir ci-dessous.

Un vídeo desde el set de grabaciones de la película #TheFlash, muestra a la actriz #SashaCalle en un aterrizaje como #Supergirl con un traje sin capa. pic.twitter.com/wvovdcZzPn — Más Películas (@MsPelculas2) June 19, 2021

Les photos ne s’arrêtent pas là puisque Michael Keaton (Bruce Wayne), Kiersey Clemons (Iris West) ainsi qu’Ezra Miller (Barry Allen), ont aussi été aperçus sur le tournage.

BREAKING: We have our first look at Michael Keaton returning as Bruce Wayne in #TheFlash! pic.twitter.com/BXP7xRvarC — Big Screen Leaks (@bigscreenleaks) June 20, 2021

Ezra Miller as Barry Allen on the set of THE FLASH. pic.twitter.com/iQDVHHboJn — DC Extended Universe (@TheDCEU) June 20, 2021

Ezra Miller and kiersey clemons both on set today In London filming the new Flash Movie!

Was awesome to see In person #TheFlashMovie

(Image of DC World) pic.twitter.com/qMWREySylN — DC WORLD (@_DCWorld) June 20, 2021

The Flash s’inspirera de l’arc des comics The Flashpoint Paradox, qui voit le Speedster voyager dans le temps pour sauver sa mère. Cependant, les choses ne se passent pas comme prévu, ce qui modifie la timeline. Le film devrait tirer avantage du multivers et ouvrir les horizons du DCEU.

Au casting du film, Ezra Miller, Ben Affleck, Michael Keaton, Kiersey Clemons, Sasha Calle et Ron Levingston.

The Flash est toujours prévu pour une sortie le 2 novembre 2022.

Source : Collider / Crédit ©Warner Bros/DR