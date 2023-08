House of the Dragon saison 2 : Pourquoi la saison est plus courte

La réalisatrice de House of the Dragon explique pour la saison 2 est plus courte que la saison 1.

En mars dernier, on apprenait que la saison 2 de House of the Dragon, préquelle de la série Game of Thrones, sera plus courte de deux épisodes. En effet, la prochaine saison, qui a été rapidement commandée après le lancement réussi de la saison 1, contiendra 8 épisodes au lieu de 10.

A l’époque, ce choix était attribué au fait que le producteur exécutif et showrunner Ryan Condal, (en collaboration avec l’auteur / producteur exécutif George R.R. Martin) avait un plan sur le long terme. Dans une nouvelle interview accordée à The Hollywood Reporter, la réalisatrice Clare Kilner confirme le raisonnement de cette décision derrière une saison 2 plus courte.

« Il y a huit épisodes merveilleux avec tant de choses qui se passent dans chaque épisode, et nous avons parfois eu du mal à les ramener à une heure. La décision de Ryan était de donner une bonne ouverture et une bonne fin [à la saison], et ils regorgent d’événements émotionnels et visuellement excitants. »

Réduire les épisodes est sans doute une bonne décision pour la série qui éviterait de répéter les erreurs de son prédécesseur Game of Thrones qui a finit par décliner en qualité. Le nombre de dix épisodes de Game of Thrones par saison a changé lorsque la saison 7 n’en comptait que sept épisodes et que la saison 8 n’en comptait plus que six épisodes.

Ces saisons sont généralement considérées comme les plus faibles de Game of Thrones, la saison 7 marquant le début de sa baisse de qualité. La diminution du nombre d’épisodes a contribué à la narration précipitée qui a empêché bon nombre des plus grands développements de la série d’être bien exécutés au cours des dernières saisons.

Réduire le nombre d’épisodes de Game of Thrones a précipité la fin, tandis que House of the Dragon réduit son nombre d’épisodes pour la raison exactement opposée. Au lieu de se précipiter, la série est déterminée à prendre son temps et à s’assurer que l’histoire est correctement rythmée, mieux découpée et que les plus grands développements de la série se sentent mérités. La décision de Condal vise à donner à la saison 2 de House of the Dragon une entrée et une fin fortes, ce qui n’aurait apparemment pas aussi bien fonctionné avec dix épisodes.

Quant au nombre de saisons qu’aura House of the Dragon, il n’y a actuellement pas de nombre confirmé, bien que Martin pense que la série a besoin de quatre saisons pour être complétée.

Source : THR / Crédit ©HBO