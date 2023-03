House of the Dragon : Une saison 2 plus courte mais feu vert proche pour la saison 3

La saison 2 de House of the Dragon sera plus courte que prévu, mais la saison 3 serait sur le point d’être commandée par HBO.

La deuxième saison à venir de House of the Dragon sera finalement plus courte que la saison précédente. En effet, selon Deadline, la saison 2 de la préquelle de Game of Thrones comprendra huit épisodes, soit deux de moins que la saison 1. Cela ferait partie d’un plan à long terme pour la série, qui comprendrait aussi une saison 3 à laquelle HBO réfléchit à donner un feu vert anticipé.

Cette nouvelle arrive alors que le tournage de la saison 2 est sur le point de démarrer au Royaume-Uni. Mais ne vous attendez pas à une diffusion cette année puisqu’il est fort possible que la saison 2 n’arrivera pas sur le petit écran avant l’été 2024.

Toujours selon Deadline, si HBO n’a pas révélé le nombre d’épisodes au moment du renouvellement l’année dernière, le plan initial était d’avoir à nouveau 10 épisodes comme la première saison mais les choses ont changé, menant à des réécritures de scénarios.

Si certains pointent une réduction de budget comme raison, la source de Deadline souligne que c’est avant tout à cause de la construction de l’histoire. En effet, il a été rapporté que l’équipe créative de House of the Dragon avait envisagé que la série dure trois ou quatre saisons.

Le producteur exécutif et showrunner Ryan Condal, (en collaboration avec l’auteur / producteur exécutif George R.R. Martin), a pris du recul alors que la saison 2 était en cours d’écriture pour prendre une vue d’ensemble de la série afin de mettre en place l’arc narratif global, y compris comment diviser les histoires d’une saison à l’autre et comment inclure les différentes batailles.

Enfin, en ce qui concerne la saison 3, elle serait en cours d’être tracée et pourrait recevoir le feu vert incessamment sous peu. HBO envisage sérieusement de s’engager à aller de l’avant avec les scripts, le casting et un plan de production, car la chaine essaie également de penser à long terme plutôt que de saison en saison, explique Deadline.

On attend d’avoir plus de détails dans les mois à venir.

