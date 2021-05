Love Victor saison 2 : L’après cliffhanger révélé ! (Bande-annonce)

Découvrez la bande-annonce de la saison 2 de Love Victor qui révèle ce qui se passe après le cliffhanger de la saison 1.

La saison 1 de Love Victor s’est terminée sur un cliffhanger où Victor (Michael Cimino) faisait son coming out à ses parents et sa sœur. La bande-annonce de la saison 2 révèle comment ses parents reçoivent la nouvelle puisque la saison 1 s’est finie avant qu’on découvre leur réaction. Ils sont encore sous le choc mais ils semblent vouloir soutenir leur fils.

La saison 2 reprend là où nous nous étions arrêtés, revenant à ce moment tendu puis on a un saut de 10 semaines et Victor semble être plus heureux que jamais avec Benji (George Sear). « Victor passe un été bien mérité et vraiment épique et commence l’année scolaire avec son nouveau petit ami, Benji, » a déclaré le co-créateur et producteur exécutif Isaac Aptaker à EW.

Il ajoute : « Un certain nombre de nos personnages entrent dans de nouvelles relations au début de cette saison, nous pouvons donc explorer toutes ces premières fois, qui sont toujours des histoires vraiment fascinantes : la première fois qu’on fait l’amour, la première fois qu’on dit « Je t’aime », la rencontre des parents de l’autre, toutes ces choses vraiment bien. Une grande partie de cette série vient de l’expérience de la salle des scénaristes, et chacun peut puiser dans ses propres années de lycée et revivre les victoires et les traumatismes. »

La bande-annonce montre que Victor va tenter de vivre sa vie ouvertement au lycée mais être ouvertement gay au lycée n’est pas toujours simple surtout quand on est sportif : « L’une des parties les plus compliquées du fait que Victor est un ado gay dans son lycée est qu’il est un athlète, » dit le producteur.

« C’est une arène où il y a encore un tel manque de représentation LGBTQ +. C’était quelque chose que nous voulions vraiment explorer : comment est-ce pour Victor d’être un joueur star gay au lycée, et en quoi ce monde est-il particulièrement difficile et effrayant pour lui ? »

La bande-annonce montre aussi ce qui se passe avec les autres personnages, notamment les difficultés de Felix avec sa mère malade ou encore Mia et sa vie avec son père et sa future belle-mère qui attend un enfant.

Love Victor revient le 11 juin sur Hulu et arrivera plus tars en France sur Disney+ Star.

Love Victor saison 2 – La bande-annonce