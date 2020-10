Euphoria : Deux épisodes bonus avant la saison 2, dont un pour Noël

HBO va diffuser deux épisodes bonus pour Euphoria avant la saison 2, dont un épisode de Noël en décembre.

Que les fans de Euphoria se réjouissent, la série va revenir plus tôt qu’ils ne le pensent avec non pas un, mais deux épisodes bonus en attendant la suite. Il y a quelque temps, Zendaya a annoncé un épisode qui ferait le pont entre la saison 1 et la saison 2, dont le tournage a été retardé à cause de COVID-19. Ce sera apparemment deux épisodes et ils arrivent pour Noël, du moins, l’un d’entre eux.

Cette semaine, on apprend que la série aura droit à deux épisodes dont un qui sera un épisode de Noël. Cet épisode, intitulé “Trouble Don’t Last Always” et écrit et réalisé par le créateur de la série Sam Levinson, suit Rue alors qu’elle célèbre Noël « après avoir été laissée par Jules à la gare et a rechuté », selon la description officielle.

Zendaya, qui vient de remporter l’Emmy de la meilleure actrice pour le rôle, revient dans la peau de Rue. Elle sera accompagnée de Colman Domingo (Fear the Walking Dead) qui reprend le rôle d’Ali, son sponsor. Cet épisode sera diffusé le 6 décembre.

En ce qui ce qui concerne le second épisode bonus, la date, le titre et le synopsis restent à déterminer. Selon HBO, les deux épisodes ont été réalisés selon les directives de sécurité COVID-19.

La série a démarré sa diffusion en juin 2019 et a été renouvelée pour la saison 2 un mois plus tard, mais la production de la deuxième saison a été retardée en raison de la pandémie mondiale de coronavirus.

Rendez-vous en décembre pour voir comment vont les choses avec Rue après sa rechute. En attendant, la saison 1 est à revoir sur OCS.

Source : TVLine / Crédit ©HBO