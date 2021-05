Batman : Le Riddler de Paul Dano ressemble au Tueur du Zodiac (artwork)

Un artwork de Batman qui a fui sur la toile dévoile que le Riddler joué par Paul Dano ressemble au Tueur du Zodiac.

Cela fait près de neuf mois depuis que la première bande-annonce de The Batman a fait ses débuts, donnant aux fans un premier aperçu du Riddler incarné par Paul Dano. Bien que le méchant n’ait été vu que sur de brefs plans entrecoupés tout au long du trailer, le design du personnage montrait un écart clair par rapport au costume vert habituel du Riddler.

Maintenant, une nouvelle image divulguée d’un calendrier 2022 pour The Batman offre un autre regard attentif sur la nouvelle incarnation cinématographique de Riddler. L’art représente un embout buccal en cuir, des trous pour les yeux béants et le point d’interrogation de la carte de visite du méchant entouré symbole de cible.

Le design présente une ressemblance frappante avec la représentation du tristement célèbre tueur du Zodiac (représenté dans le thriller 2007 du même nom de David Fincher). Le tueur du Zociac était actif dans la région de la baie de San Francisco pendant les années 1960 et 1970, prenant la vie de cinq victimes connues et envoyant des communications cryptiques aux forces de l’ordre locales et aux journalistes.

The Zodiac Killer is clearly a huge inspiration for the design of the Riddler pic.twitter.com/5s0JaLjmHI

— 🦇 Matt 🎬 ❓0❓❓ (@mattlikesfilm) May 18, 2021