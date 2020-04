Supergirl saison 5 : La fin écourtée à cause de COVID-19 réécrit le destin de Lex

Jon Cryer révèle des changements par rapport au destin de Lex Luthor dans le final de la saison 5 de Supergirl. Spoilers

La pandémie de COVID-19 a empêché plusieurs séries de finir leur saison correctement. Nombre d’entre elles se sont terminées prématurément avec des fins qui ne sont pas vraiment des fins et d’autres sont reparties en salle d’écriture – virtuelle – pour tenter de donner une fin correcte. C’est apparemment le cas de Supergirl qui a dû revoir son final et de ce fait, le destin de Lex Luthor a changé.

Dans une interview à EW, Jon Cryer, qui incarne Lex Luthor, a dévoilé que le destin du personnage avait changé. Apparemment il devait être vaincu à la fin de la saison mais ce ne sera plus le cas.

Il confie : « Les gens de Supergirl m’ont parlé parce que nous n’avons pas pu tourner notre dernier épisode. Nous avions tourné une partie du dernier épisode, et ils vont utiliser certaines de ces séquences, mais ils écrivent tout un tas de nouvelles choses autour de lui »

Il ajoute : « C’est intéressant parce que la façon dont mon personnage a été contrecarré maintenant ne se produit plus. Alors je me suis dit : « Oh, je n’ai pas été vaincu ? Attendez une minute, j’aime ça ! » Nous les Supervillains, nous savourons notre chance de ne pas être vaincus de temps en temps. »

A l’origine, Lex Luthor ne devait apparaître dans Supergirl que pour 3 épisodes mais les plans ont changés. Il s’est finalement retrouver à jouer le personnage bien plus longtemps et a même eu un rôle important dans le crossover Crisis on Infinite Earths. Lex a grandement profité des événements de la Crise et a réécrit son histoire.

A ce stade de la série, Lex est le patron de la DEO et son plan est de faire tomber la méchante organisation Leviathan mais cela ne signifie pas qu’il n’est plus lui-même un ennemi à abattre.

Supergirl revient avec des épisodes inédits à partir du 3 mai prochain sur la CW.

Source : EW / Crédit ©CW