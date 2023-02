The Last of Us saison 1 : Pause touchante à Jacksonville avant les origines de l’immunité d’Ellie (trailer)

Trailer et recap de l’épisode 6 de The Last of us, une pause plus calme dans l’intrigue et trailer du prochain épisode.

Cette nuit, HBO Max et Amazon Prime Video en France ont mis en ligne l’épisode 6 de The Last of Us, intitulé Kin.

Un épisode touchant de the Last of Us, assez calme, dans lequel Joël retrouve son frère Tommy dans la ville de Jackson, fondée par sa femme. Alors que Joel s’attend à ce que son petit frère accepte de prendre le relai sur lui et d’emmener Ellie aux Lucioles, ce dernier n’est pas des plus coopératifs, puisqu’il n’est pas prêt à quitter sa femme, qui porte son enfant.

On voit pour la première fois dans cette saison 1 de The Last of Us, Joel faire des crises d’angoisses, à l’image de celle qu’il a ressenti dans l’épisode précédent, alors qu’il tirait en sniper pour sauver Elie des infectés.

Des crises qu’il refuse de voir en face comme un signe d’amour et d’affection pour l’adolescente dont il a sauvé la vie à maintes reprises.

Si ce dernier, qui s’était juré de ne plus s’attacher à qui que ce soit pour ne pas ressentir de douleur comme celle de la perte de sa fille, se rend compte qu’il est attaché plus qu’il ne le pense au point d’en faire des crises d’anxiété violentes, il n’est pas prêt à ouvrir son cœur encore plus, puisqu’il préfère laisser Ellie dans les mains de son frère.

Une décision qui bien évidemment va non seulement décevoir Ellie, qui ne manque pas de le faire savoir dans une séquence mythique du jeu gardée telle qu’elle dans l’épisode.

Si Joel semblait résolu, cette dernière va être surprise quand en fin d’épisode, une séquence plus tard, elle retrouvera son père d’adoption, qui acceptera de l’emmener jusqu’au bout au final. Une fin d’épisode très touchante, qui ne manquera pas de faire couler une larme d’émotion chez les plus sensibles, en attendant la suite.

Une suite avec l’épisode 7 de cette première saison de The Last of Us. dont le trailer est à voir ci-dessous. Un bottle épisode, une fois de plus, qui se base sur le DLC du jeu The Last of Us Part I, intitulé Left Behind.

Dans le DLC et l’épisode, on découvre le flashback de la première infection d’Elie et la découverte de son immunité, avec son amie Riley (Storm Reed), alors que les deux ados explorent un centre commercial condamné par FEDRA il y a longtemps puisqu’envahi d’infectés.

Entre jeux d’ados et discussions profondes, l’épisode 7 est un épisode poignant, qui revient sur sa relation entre les deux jeunes filles, ainsi que leur enfance dans le QZ.

L’épisode 7 de The Last of Us sera à découvrir le lundi 27 février 2023 dès 3 h du matin.

