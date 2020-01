SAG Awards 2020 : Joaquin Phoenix, Parasite, Jennifer Aniston, Mrs Maisel – Le Palmarès

Joaquin Phoenix, Renée Zelwegger, Jennifer Aniston, Brad Pitt, Parasite, Marvelous Mrs Maisel et bien d’autres parmi les gagnants des SAG Awards 2020.

Les SAG Awards, qui récompensent les performances des acteurs à la télévision et au cinéma ce sont tenus ce dimanche soir aux Etats-Unis. Cette cérémonie est considérée comme l’une des antichambres des Oscars et prédit souvent les gagnants dans les catégories meilleur acteur et meilleure actrice.

Sur les 25 cérémonies précédentes, 21 acteurs et 18 actrices qui ont remporté un SAG ont gagné l’Oscar dans la foulée. Si la tradition se poursuit, Joaquin Phoenix (Joker) et Renée Zelwegger (Judy) qui ont gagné ce dimanche sont bien partis pour l’Oscar.

Du côté des seconds rôles, ce sont Brad Pitt (Once Upon A Time in Hollywood) et Laura Dern (Marriage Story) qui gagnent le trophée. Coté meilleur ensemble, ce sont les acteurs du film Parasite qui l’emporte et Avengers Endgame est récompensé pour ses cascadeurs.

Du côté de la télévision, Tony Shaloub (The Marvelous Mrs Maisel) et Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) sont les meilleur acteur et meilleure actrice dans une comédie ; Jennifer Aniston (The Morning Show) et Peter Dinklage (Game of Thrones) l’emportent dans les catégories séries dramatiques.

Michelle Williams et son partenaire dans Fose/Verdon, Sam Rockwell, sont récompensés pour la catégorie mini-série ; et les ensemble de The Crown et The Marvelous Mrs Maisel ont reçu un trophée chacun. Et pour finir, l’ensemble des cascadeurs de Game of Thrones a gagné.

Notez que Robert De Niro a reçu un SAG Award pour l’ensemble de sa carrière.

