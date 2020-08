Stranger Things : La saison 4 n’est pas la fin mais le final est déjà planifié

Les frères Duffer révèle que la saison 4 de Stranger Things ne sera pas la dernière mais le final est déjà planifié.

La saison 4 de Stranger Things était en cours de tournage quand la crise de COVID-19 a frappé en mars dernier. Alors que certains fans se demandent si cette saison sera la dernière, les créateurs Ross et Matt Duffer rassurent et confient que ce n’est pas encore la fin pour la série.

Les frères Duffer ont récemment parlé à The Hollywood Reporter de leur série nommée aux Emmy Awards pour la saison 3 et naturellement, la conversation est passée à la saison 4. Lorsqu’on lui a demandé si ce serait la dernière, Ross Duffer a assuré qu’il y avait encore plus à venir.

« La quatrième saison ne sera pas la fin. Nous savons quelle est la fin et nous savons quand elle le sera. [Le retard] nous a donné le temps de regarder vers l’avenir, de déterminer ce qui est le mieux pour la série. Commencer à l’accomplir nous a donné une meilleure idée du temps dont nous avons besoin pour raconter cette histoire. »

Précédemment, le duo de créateurs avait laissé entendre que la saison 4 serait la dernière mais il semble que ce ne sera pas le cas.

En ce qui concerne ce que le public peut attendre de la saison 4, ce sera différent de la saison précédente : « Nous voulons que chaque saison soit différente, plutôt que de recréer la même chose encore et encore, » confie Ross Duffer.

Il ajoute : « Nous voulions que ce soit très saturé, et nous voulions que cette saison ressemble aux grandes superproductions estivales hollywoodiennes avec lesquelles nous avons grandi et que nous aimions tant. Il y a un peu plus d’humour dedans, un peu plus d’action, et ça a juste une sensation différente de celle des deux dernières saisons, qui se sont déroulées à l’automne et un peu plus morne et effrayant. »

Les créateurs se disent également enthousiastes à l’idée de retourner au travail, mais ils ne le feront que lorsque ce sera en sécurité. Matt Duffer a expliqué que la pause leur a donné plus de temps pour travailler sur les scripts.

« Nous avons eu beaucoup plus de temps pour travailler sur les scripts. Pour la première fois, nous avons tous les scripts écrits et nous sommes en mesure de le regarder dans son ensemble et de faire des ajustements. »

En attendant le retour des épisodes inédits, les trois premières saisons de Stranger Things sont à voir sur Netflix.

Source : THR / Crédit © Netflix