Qui du retour du Roi Arthur 10 ans après ? Le Cerveau vous propose sa critique de la suite de la cultissime Kaamelott au cinéma en salle ce 21 juillet 2021.

Culte télévisuel français comme il en existe peu, Kaamelott, la création unique d’Alexandre Astier, est certainement une œuvre populaire, ancrée dans l’inconscient collectif français. Des citations de la série sont même devenues des punchlines de la vie quotidienne comme « C’est pas faux » , « On en a gros » et le Cerveau en passe.

Une œuvre de 6 saisons qui a évolué avec son créateur au gré de ses aspirations et inspirations, à mi-chemin entre la comédie potache et l’épopée lyrique, jusqu’à, 10 ans après sa fin, arriver enfin sur grand-écran pour conclure son intrigue.

Série Hybride

Une conclusion en trois volets dans la tradition des grandes histoires de Fantasy ou d’Aventure au cinéma. Des petits épisodes basés sur des saynètes à plans fixes dans des décors fermés, avec un mécanique très théâtrale jusqu’à sa fin, Kaamelott a été une série hybride à mi-chemin entre la pièce de théâtre – terrain de jeu de son metteur en scènes et des acteurs – et la télévision classique.

Au fil des saisons, la série a évolué vers des épisodes plus longs et classiques (saison 5), avant de se conclure dans une saison 6 qui scénaristiquement et visuellement n’avait rien à envier à certaines séries américaines, rivalisant même avec une certaine production de HBO (Rome).

Kaamelott le Film

Une évolution qui a plu à certains, déplu à d’autres, sans pour autant dénaturer son essence, mais qui laissait présager un véritable tournant pour cette histoire réinventée de la légende Arthurienne. Surtout quand son créateur avait annoncé qu’il souhaitait, si suite il y avait, la transposer sur grand-écran.

Et c’est enfin le cas ce 21 juillet 2021. Un an après sa sortie programmée et repoussée pour cause sanitaire, Kaamelott premier volet se dévoilera enfin à ses spectateurs – dont déjà 130 000 ont assuré d’être au rendez-vous en prenant leur place en avant-première – après une campagne marketing qui laissait entrevoir que le ton de la série n’avait pas changé et que l’humour à la Kaamelott serait bien au rendez-vous, à travers extraits et autres posters.

Cinéma vs télévision

Passer du petit au grand écran est toujours un exercice compliqué. Qu’elle soit Chapeau Melon et bottes de cuir, X-files, Belphegor ou 21 Jump Street. Non seulement car les codes d’un médium et de l’autre diffèrent, mais surtout car les enjeux du cinéma n’ont rien à voir avec ceux de la télévision. Et à notre grand regret, Kaamelott premier volet est un exemple de plus.

Alors on se rassure, le film n’est pas une déception, loin de là ! Il est même largement au-dessus de beaucoup de comédies françaises. La production du film est impressionnante et l’écriture de son scénariste et réalisateur est fidèle à son univers. Personne ne pourra dire le contraire. Kaamelott premier volet n’est pas qu’un film de comédie qui plus est. Il est une véritable extension de la série et continue son histoire commencée depuis 2005, servie par des costumes, décors et une production léchés, avec un casting de choix rempli de nouveaux visages.

Perfectible

Mais le Cerveau va être honnête, bien que visuellement réussi – avec une photographie à couper le souffle, dans des décors parfois rappelant des œuvres aux panthéon du 7ème art, comme Laurence d’Arabie, Indiana Jones ou Star Wars, ainsi qu’une bande originale grandiose et épique composée par Astier, rivalisant avec celui qui l’a surement inspiré : John Williams – l’exercice pourrait être perfectible.

Car oui, si le gros du scénario est assez devinable et dans la tradition de tous les premiers volets de trilogie, le film se concentre sur le retour du Roi Arthur en fuite depuis qu’il a redonné le pouvoir à Lancelot qui est désormais devenu un tyran. Mais cette nouvelle itération de Kaamelott pêche sur certains points, bien que l’on prenne du plaisir à retrouver les personnages que nous connaissons et apprécions tous.

Comme à la TV

La première moitié de film est très convaincante, concentrée sur la recherche et le voyage d’Arthur, ponctuée de scènes en Bretagne histoire de contextualiser les autres personnages restés sous le joug de Lancelot et d’autres nouveaux, dans des images et une écriture fluide et maitrisée. La seconde, à partir de l’arrivée d’Arthur en Bretagne et notamment à Kaamelott, semble précipitée dans son écriture et montage.

En effet, plusieurs séquences dans le second arc narratif du film, ressemblent à une écriture que l’on connait déjà (qui a fait le succès de Kaamelott restons honnêtes) puisqu’elle est similaire à celle de la série originelle dans ses premières saisons, avec des saynètes de comédie burlesques et autres punchlines de personnages dans des situations absurdes ou décalées qui se succèdent.

Parfois elliptique

Des séquences qui détonnent cependant avec ce qu’on a pu voir filmé en décors naturels en début de film, ou dans certains flashbacks dans l’enfance d’Arthur, au rythme plus maîtrisé et mois électriques ou dominé par l’ellipse.

Les scènes au château avec Lancelot et ses sbires sont souvent filmées en plan fixe sur les acteurs (comme dans la série), renforçant leur structure théâtrale alors que quelques minutes auparavant la caméra bougeait dans les décors colorés avec fluidité. Pour les cinéphiles ou habitués du cinéma, certaines transitions peuvent être déroutantes.

Un voyage du héros digne d’Arthur

Si la structure de Kaamelott Premier Volet aura été l’élément perturbant de cette suite tant attendue, l’histoire quant à elle n’est pas décevante. Elle est même digne de ce que doit être un premier volet d’une trilogie : on plante les décors et protagonistes de l’intrigue, qu’ils soient héros, subordonnés, ou antagonistes et on tente de mettre en place les enjeux de la suite de cette aventure.

Des enjeux qui suivent l’intrigue exposée il y a plus de 15 ans à la télévision : à savoir l’histoire d’un homme désigné leader malgré lui. Un homme bon qui souhaite changer les choses, mais qui se décourage car il est entouré de branquignoles.

Une histoire humaine d’un personnage qui possède toutes les qualités d’un grand héros, mais qui n’a pas souvent l’énergie d’aller au-delà de ce qu’il arrive à supporter. Un homme qui n’aime pas ce qu’il est dans cette société et qui est toujours poussé, que ce soit par les autres ou les circonstances, à faire les choses malgré son découragement ou désespoir.

Un intrigue émouvante

Si la série suivait le mythe du héros (Joseph Campbell), le film ne déroge pas à la règle et garde toute l’intégrité du personnage d’Arthur tel qu’il a été construit précédemment, tout comme les personnages qui l’entourent qui n’ont que peu changés. Ceux qui s’attendent à voir un Roi Arthur qui a repris du poil de la bête et qui s’amuse avec ses collègues chevaliers comme en saison 1, car 10 ans se sont écoulés depuis sa tentative de suicide, vont être surpris.

Car Kaamelott , au-delà d’être la revisite absurde et tout en comédie d’une légende qui a traversé les âges, est avant tout et surtout l’histoire d’un homme qui se bat avec la dépression, son identité et place dans la société. L’histoire d’un héros qui nous ressemble, avec ses grandes qualités, mais aussi ses limites. Une histoire racontée avec beaucoup d’émotions et de poésie par Alexandre Astier, notamment dans les flashbacks de cet opus. Des flashback on le propre fils du réalisateur joue un jeune arthur, prêts à agir pour faire le bien, alors qu’il est encore en train de faire ses armes dans les troupes romaines.

Des limites qu’il repoussera peut-être dans la suite de cette trilogie Kaamelott, pour devenir un grand héros digne des grandes épopées d’aventures, au-delà de la fantasy, ou qui sait un héros déchu. Pour le savoir il faudra attendre.

Kaamelott premier volet : Bande Annonce



©SND