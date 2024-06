Game of Thrones : Premier aperçu de A Knight of the Seven Kingdoms

Premier aperçu de A Knight of the Seven Kingdoms, nouvelle série dérivée de Game of Thrones. Cinq nouveaux acteurs ont rejoint la série.

Alors que House of the Dragon vient tout juste de revenir à l’antenne, HBO dévoile un premier aperçu de la nouvelle série dérivée de Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms, basée sur les événements de la série de romans Dunk & Egg de George R.R. Martin. La saison 1 adaptera le premier d’entre eux, « The Hedge Knight », suivi des adaptations de « The Sworn Sword » et « The Mystery Knight ».

Dunk est un ancien écuyer qui revêt son armure de chevalier récemment décédée, se déclare chevalier et participe au hasard à un tournoi, le plaçant sur le chemin d’Aerion, Baelor et Lyonel.

La première image de Peter Claffey dans le rôle de Ser Duncan « Dunk » the Tall est arrivée alors que la production démarre à Belfast, en Irlande.

De plus, cinq autres acteurs ont été confirmés pour le casting.

Finn Bennett jouera Aerion Targaryen, Bertie Carvel jouera Baelor Targaryen, Tanzyn Crawford jouera Tanselle, Daniel Ings jouera Ser Lyonel Baratheon et Sam Spruell jouera Maekar Targaryen.

Ira Parker écrit et produit A Knight of the Seven Kingdoms avec Martin. Le producteur exécutif Owen Harris réalisera les trois premiers des six épisodes de la première saison, et HBO confirme que Sarah Adina Smith (Lessons In Chemistry) réalisera les trois autres.

A Knight of the Seven Kingdoms devrait arrive courant 2025 sur HBO et Max.

