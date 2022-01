How I Met Your Father : Date de diffusion française sur Disney+ Star

Une date pour la série How I Met Your Father a été annoncée pour la diffusion française sur Disney+ en mars.

Alors que la série How I Met Your Father vient d’être lancée cette semaine sur la plateforme américaine Hulu, des dates de diffusion pour le reste du monde ont été annoncées. Si l’Inde est le premier pays à pouvoir voir la série dès aujourd’hui, la majorité des autres nations, dont la France, pourra découvrir la spin-off de How I Met Your Mother à partir du 9 mars prochain.

C’est le compte Twitter de la série qui a partagé cette information ce mardi

We try to stay close to our besties, no matter where in the world they live. 💕 Here’s when and where you can stream #HIMYF internationally! 👏 pic.twitter.com/gI7kQwXxx6 — How I Met Your Father (@HIMYFonHulu) January 18, 2022

How I Met Your Father se déroule dans un avenir proche, alors que Sophie (Hilary Duff) raconte à son fils l’histoire de sa rencontre avec son père. Le récit « nous catapulte en 2022, où Sophie et son groupe d’amis très unis – Jesse (Christopher Lowell), Valentina (Francia Raisa), Charlie (Tom Ainsley), Ellen (Tien Tran) et Sid (Suraj Sharma) – sont en train de déterminer qui ils sont, ce qu’ils veulent de la vie et comment tomber amoureux à l’ère des applications de rencontres et des options illimitées », selon le synopsis officiel.

Kim Cattrall (Sex and the City) succède à Bob Saget en tant que narratrice et sera la version plus âgée de Sophie. On notera qu’elle est à l’écran et pas son fils, contrairement à Saget qui était seulement une voix-off alors qu’on voyait les enfants de Ted Mosby dans la série originale.

Daniel Augustin (David Makes Man), Josh Peck (Drake & Josh) et Ashley Reyes (American Gods) seront aussi au casting.

How I Met Your Father est créée par Isaac Aptaker et Elizabeth Berger. Les créateurs de la série originale Carter Bays et Craig Thomas sont à bord en tant que producteurs exécutifs, tout comme la réalisatrice de la série originale Pam Fryman, qui a réalisé le pilote.

Rendez-vous le 9 mars 2022 sur Disney+ Star

How I Met Your Father – Première bande-annonce

Crédit ©Hulu