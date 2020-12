The Mandalorian saison 2 : Un futur sombre pour Grogu si Luke Skywalker arrive ? (théorie)

Une théorie de fan prédit un futur sombre pour Grogu si Luke Skywalker fait son apparition dans The Mandalorian.

Depuis un moment, les fans espèrent (et pensent) que Luke Skywalker finira par arriver dans The Mandalorian. Pour le moment, on ne sait pas si c’est le cas, rien n’a été dit sur un retour du personnage emblématique de Star Wars, mais si c’était le cas, ce pourrait être fatal pour l’Enfant. Une nouvelle théorie qui circule en ligne pense que si Luke Skywalker est le Jedi qui entrainera Grogu, cela pourrait le mener éventuellement à sa perte.

The Mandalorian se déroule cinq ans après la défaite de l’Empire dans Le Retour du Jedi. C’est la période pendant laquelle les détails sur les activités de Luke sont un peu flous, mais on sait que bientôt, il prendra la décision fatidique de démarrer son Académie Jedi afin de former une nouvelle génération de Jedi pendant la nouvelle ère de la République.

Donc, s’il est celui qui apparaîtra dans le final de la saison 2 pour sauver « Baby Yoda », il deviendra finalement le mentor que Mando veut pour son petit et lui apprendra comment utiliser correctement la Force. Comme il ouvrira bientôt l’Académie Jedi, il est évident que Baby Yoda y sera intronisé, mais avec des conséquences désastreuses.

Rejoindre l’Académie Jedi de Luke signifie que Grogu sera soumis à un destin tragique auquel il a déjà à peine échappé une fois, c’est-à-dire être massacré par Anakin Skywalker qui était parti du côté obscur. C’est donc la théorie, il serait éventuellement tué par Dark Vador.

L’idée est assez effrayante, mais cela expliquerait parfaitement pourquoi un puissant porteur de Force comme Grogu n’a même pas été mentionné lors de la dernière trilogie de Star Wars. C’est assez plausible, à moins que la série fournisse une autre raison pour l’absence d’un être aussi puissant durant les évènements dans la galaxie.

Notez que c’est une théorie, seul le final de The Mandalorian pourra donner une réponse. Rendez-vous demain sur Disney+ pour savoir si Mando arrivera à sauver Grogu des mains de l’infâme Moff Gideon.

Source : Movieweb / Crédit ©Disney+