The Mandalorian saison 2 : Une série Boba Fett est-elle en préparation ?

Est-ce que la saison 2 de The Mandalorian est en train de mettre en place une série Boba Fett ? .

Lucasfilm serait en train de développer une série spin-off de The Mandalorian qui serait déjà en phase de casting. Pour le moment, le thème de cette série est inconnu mais selon les rumeurs, elle serait centrée sur Boba Fett qui a enfon fait son apparition dans The Mandalorian.

Pour le moment rien n’a été confirmé mais la production serait à la recherche de talents pour jouer des rôles secondaires. Le premier est un personnage nommé Kelton. La production chercherait un acteur « entre 23 et 27 ans, toutes ethnies. Britannique. Athlétique. En forme, plein de volonté et confiant, à la limite de l’arrogant avec un côté sorcier. »

La deuxième description est pour un personnage féminin nommé Lacey . Elle occuperait une place de leader. « Entre 23 et 30 ans, toutes ethnies. Preppy. Forte carrure. Fera tout pour atteindre ses objectifs, y compris mentir à sa propre équipe. »

Bien qu’il n’ait pas été confirmé que la série préquelle sera effectivement une minisérie sur Boba Fett, les rapports indiquent que la série mystère se déroulera avec Boba Fett sur Tatooine dans les années après Le Retour du Jedi et avant The Mandalorian, où les fans de Star Wars l’ont vu faire équipe avec Din Djarin pour sa nouvelle mission.

Les personnages susmentionnés feraient partie d’un gang avec lequel Boba Fett entrera en contact, bien que cela n’ait pas non plus été officiellement confirmé pour le moment. La description «avec un côté sorcier» dans les notes de casting laisse penser que Kelton pourrait être sensible à la Force.

Le retour de Temuera Morrison dans la franchise est clairement une bonne nouvelle pour les fans qui pensent que Lucasfilm prépare quelque chose avec lui. Les rumeurs et les spéculations vont bon train mais il fait tout prendre avec prudence. Tant que Disney et Lucasfilm n’ont pas confirmé les informations, rien n’est officiel.

The Mandalorian offre pas mal de possibilités pour d’autres séries spin-offs. Après les apparitions en chair et en os de Bo-Katan et Ahsoka Tano, les fans espèrent les revoir dans leur propre série.

Source : The Direct / Crédit ©Disney