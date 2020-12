Justice League : Gal Gadot n’a pas eu une bonne expérience avec Joss Whedon

Gal Gadot dit qu’elle n’a pas eu une bonne expérience avec Joss Whedon durant les reshoots de Justice League.

Gal Gadot a également eu des soucis avec Joss Whedon sur le tournage de Justice League durant les reshoots. L’actrice ne s’est pas beaucoup exprimée à ce sujet dans la presse depuis les accusations de Ray Fisher contre le réalisateur, mais elle a aussi eu une expérience qui n’a pas été très agréable.

Gadot a apporté son témoignage dans le cadre de l’enquête de WarnerMedia et elle s’est récemment confiée à ce sujet : « Je sais qu’ils ont mené une enquête très approfondie basé sur le temps que j’ai passé avec eux ».

L’interprète de Wonder Woman soutient son collègue Ray Fisher dans cette affaire. « Je suis heureuse que Ray se soit manifesté et dise sa vérité, » dit-elle au LA Times.

Sans entrer dans les détails, elle partage aussi le fait que son expérience n’était pas très positive : « Je n’étais pas là avec les gars quand ils ont tourné avec Joss Whedon – j’ai eu ma propre expérience avec [lui], ce qui n’était pas la meilleure, mais je me suis occupée de ça sur place et quand c’est arrivé, j’en ai parler aux responsables et ils s’en sont occupés. Mais je suis contente que Ray ne se laisse pas faire et dise sa vérité. »

L’enquête est désormais terminée et WarnerMedia dit avoir remédier à la situation.

Gal Gadot est de retour dans le rôle de Diana Prince dans Wonder Woman 1984, puis elle sera à voir dans la nouvelle version de Justice League réalisée par Zack Snyder. Gadot a pu participer aux nouvelles reshoot et est très enthousiasmée par le projet dans son ensemble. « Je suis très heureuse pour Zack d’avoir cette opportunité de pouvoir sortir sa version du film », a-t-elle déclaré.

Source : LA Times / Crédit ©Warner Bros