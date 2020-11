The Mandalorian saison 2 : Bo-Katan a un rôle important selon Katee Sackhoff

Katee Sackhoff s’exprime sur l’importance de son personnage Bo-Katan Kryze dans The Mandalorian.

Plus tôt cette année, il a été révélé que Katee Sackhoff avait été castée dans The Mandalorian dans le rôle de Bo-Katan Kryze, un personnage qu’elle double dans les séries animées Star Wars: The Clone Wars et Star Wars: Rebels.

Lucasfilm et Disney n’ont jamais confirmé le casting de Sackhoff ou la présence de Bo-Katan dans la série mais l’épisode 3 de la saison 2 a enfin révélé qu’elle incarnait bien le personnage et il semble qu’elle prendra de ‘importance dans la suite de la saison.

Un acteur ou une actrice ayant la chance de faire passer son personnage de l’animation à l’action en direct est relativement rare, et Sackhoff a déclaré qu’elle n’avait jamais imaginé qu’elle aurait l’occasion de le faire parce que « les castings de fans ne se produisent jamais ». Sackhoff a d’abord réalisé que cela pourrait être possible lorsqu’elle a parlé avec le producteur exécutif Dave Filoni (aussi producteur et scénariste de Rebels et Clone Wars) et s’est ensuite vu offrir officiellement le rôle par Jon Favreau.

Bien que nous ne sachions toujours pas si Katee Sackhoff reviendra en tant que Bo-Katan cette saison, Sackhoff a teasé que le personnage est « si important pour l’histoire de The Mandalorian et où se dirige les choses. »

Étant donné que Bo-Katan est à la recherche du Darksaber, qui est en possession de Moff Gideon (Giancarlo Esposito), ce ne sera qu’une question de temps avant que les deux s’affrontent et entraînent Din Djarin (Pedro Pascal) dans la restauration de Mandalore.

Sachant que cela fait plusieurs années que nous n’avons pas vu Bo-Katan dans la saga Star Wars, Sackhoff dit qu’il est naturel que le personnage ait connu quelques changements. « Je pense qu’il y a un petit quelque chose de Bo-Katan que je ne pense pas que vous voyez venir. Elle a autre chose en tête et tout ce qu’elle fait est intentionnel. »

Elle ajoute : « Et je pense que c’est nouveau pour elle. Elle a grandi dans le rôle de leader, et elle croit finalement qu’elle est ce leader, mais il y a un ego qui vient avec cela pour elle qui peut ou non se retourner contre elle. »

On attend de voir si Bo-Katan sera de retour dans The Mandalorian.

Source : ET Online / Crédit ©Disney