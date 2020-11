Shameless saison 11 : Ian et Mickey se battent dans le teaser de la saison finale

Découvrez un premier teaser pour la saison 11 de Shameless qui sera la dernière.

La série Shameless arrive bientôt à sa fin et un premier teaser pour les derniers épisodes a été dévoilé cette semaine par Showtime. Comme on peut le découvrir sur ces premières images, la série traitera du coronavirus avec le bar de Veronica et Kevin qui rouvre ses portes après avoir été fermé pour cause de pandémie.

Evidemment, Frank porte un masque qui ne sert absolument à rien…mais au moins il en porte un, ce qui signifie qu’il ne fait pas partie des anti-masques. C’est assez étonnant quand on connait Frank et ses théories conspirationnistes.

Ailleurs, il y a de l’eau dans le gaz avec les jeunes mariés. Ian et Mickey se battent au milieu du bar mais Veronica ne plaisante pas et les arrête tout de suite. Elle ne tolère pas ces bêtises dans son établissement.

Clairement le mariage n’est pas facile mais le couple devrait trouver une solution à leurs problèmes, du moins on l’espère, ils n’ont pas traversé tout ça pour rien. Ils doivent surtout apprendre à se parler au lieu de se mettre sur la figure parce que la violence ne résout rien.

Dans le reste du teaser, Debbie – qui est toujours avec Sandy – semble devenir sa propre patronne, Lip vandalise les voisins qui embourgeoisent le quartier et Carl joue les flics.

Shameless revient le 6 décembre prochain. En attendant, l’intégrale des 10 saisons précédentes est disponible sur Amazon Prime Video.

Shameless saison 11 – Teaser