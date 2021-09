Last Light : Premier rôle télé pour Matthew Fox depuis Lost

Matthew Fox revient pour la première fois dans un rôle à la télévision depuis la fin de Lost en 2010.

Matthew Fox a enfin trouvé le rôle qui le ramène à la télévision. Depuis la fin de Lost en 2010, l’acteur n’était pas apparu dans une série. Il avait dit en avoir fini avec la télévision mais apparemment, il a trouvé un projet qui l’intéresse.

Matthew Fox reviendra sur le petit écran dans un thriller en série limitée pour le service de streaming de NBCUniversal Peacock. Intitulée Last Light et basée sur le roman apocalyptique d’Alex Scarrow, la série suivra « une famille qui se bat pour survivre dans un monde qui a été soudainement plongé dans le chaos », selon un communiqué de presse.

Fox – dont le dernier rôle dans un film remonte à 2015 – incarnera Andy Neilsen, un pétrochimiste qui découvre que l’approvisionnement mondial en pétrole a été coupé lors d’un voyage d’affaires au Moyen-Orient. Avec sa femme, son fils et sa fille dispersés à travers l’Europe, la famille doit faire face à la distance et aux dangers qui les séparent pour se retrouver et se réunir.

Fox produira également la série, avec l’actrice de Downton Abbey, Joanne Froggatt, dans le rôle de la femme d’Andy, Elena. Patrick Massett et John Zinman (Friday Night Lights) seront les showrunners, et Dennie Gordon réalisera la série.

Le tournage de Last Light devrait bientôt commencer à Prague. Aucune date de diffusion n’est annoncée pour le moment.

