Falcon and The Winter Soldier : La série ne sera finalement pas lancée en août

La série Falcon and The Winter Soldier est retardée et ne sera finalement pas lancée en août sur Disney+.

Il fallait s’y attendre, la série Falcon and The Winter Soldier ne commencera finalement pas au mois d’août comme Disney+ l’avait initialement prévu. Suite à l’arrête de la production à cause de la pandémie de COVID-19, la série prend effectivement du retard et ne sera pas sur la plateforme à temps.

Disney+ a publié sa liste des programmes pour le mois prochain et la série, avec Anthony Mackie et Sebastian Stan, n’y figurait pas. Une source proche de la situation a confirmé à EW que le lancement a en effet été retardé en raison de la pandémie mondiale. Si tout se passe bien, une nouvelle date sera annoncée prochainement.

The Falcon and the Winter Soldier reprend après les événements de Avengers: Endgame et emmène Sam Wilson (Mackie) et Bucky Barnes (Stan) dans « une aventure mondiale qui teste leurs capacités et leur patience ». Daniel Brühl revient également dans le rôle Baron Zemo, un méchant de Captain America: Civil War.

Pour le moment, WandaVision reste prévue pour le mois de décembre, quant à Loki, la série avec Tom Hiddleston est attendue pour le printemps 2021.

Source : EW / Crédit ©Disney