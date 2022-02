Avengers Endgame : Le « dernier film Avengers » selon Kevin Feige

Pas d’Avengers 5 ? Avengers Endgame est le dernier film Avengers selon Kevin Feige

Est-ce que Avengers Endgame est le dernier film Avengers tel qu’on les connait ? C’est ce qui semble être le cas. Kevin Feige, le président de Marvel Studios, a qualifié Avengers Endgame de « dernier film Avengers »

Le film est sorti en 2019 et a clôturé la saga Infinity, soit tous les films MCU sortis jusque-là, et a fait ses adieux émouvants à Iron Man (Robert Downey Jr.) et Captain America (Chris Evans). Selon les commentaires de Feige, cependant, c’est peut-être la dernière fois que nous voyons une équipe de super-héros comme celle-là dans le MCU.

« Marvel Studios et l’univers cinématographique Marvel ont maintenant dépassé leur 10e anniversaire, et avec la sortie du dernier film Avengers, nous avons enfin terminé une Infinity Saga de 22 films », a déclaré Feige dans le documentaire Assembled: The Making of Eternals en streaming sur Disney+. « Où allons-nous à partir de là ? Par où commencer ? Et ce que nous voulions vraiment faire, c’était deux choses : repartir à zéro, avec de tout nouveaux personnages, de nouvelles intrigues, mais en fait revenir à la mythologie la plus profonde et la plus riche de tous les comics Marvel. »

Bien sûr, Feige a peut-être voulu dire que Endgame est le dernier film Avengers en termes de line-up originale de héros – ou même en tant que film qui a terminé l’arc narratif qui a commencé avec The Avengers.

L’architecte du MCU a déjà abordé un éventuel Avengers 5. « Je pense que nous voulons qu’il y ait un laps de temps raisonnable à partir de Endgame pour commencer une nouvelle saga, qui est déjà en cours et déjà commencée », a-t-il déclaré en 2021. « Et puis vous avez besoin de temps, comme on l’a fait dans la phase 1, pour construire cette saga avant de commencer à rassembler tout le monde. »

Même si pour le moment il n’y a pas de film Avengers à proprement parler les héros continuent de se retrouver dans divers films. Doctor Strange in the Multiverse of Madness verra la réunion de Strange et Scarlett Witch et les Gardiens de la Galaxie retrouveront Thor et Valkyrie dans Thor Love and Thunder.

De plus, de nouveaux héros arrivent bientôt via les séries Disney+ comme She-Hulk, Mrs Marvel ou encore Moon Knight. La phase quatre à plein de nouvelles choses à offrir.

Source : Total Film / Crédit ©Marvel Studios