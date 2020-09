WandaVision : Un trailer Disney+ confirme la diffusion en 2020

Un trailer pour Disney+ confirme que la série WandaVision sera bien lancée avant la fin 2020.

Que les fans de Marvel se rassurent, la série WandaVision sera bien diffusée en 2020. La prochaine série live action de Marvel est l’une des premières (parmi d’autres) qui se rattache plus directement aux films de l’univers cinématographique Marvel. Compte tenu de ce qui se passe actuellement avec la pandémie, il y avait eu des doutes quant à savoir si oui ou non elle arriverait encore à temps.

Bien qu’aucune date de sortie ferme n’ait été fixée, une nouvelle bande-annonce présentant un aperçu de ce qui va arriver sur Disney + cet automne, confirme que la série est effectivement en toute et arrivera avant la fin de l’année.

This is the way… to get pumped for the coming months. Start streaming favorites like Hidden Figures, X2, and Big, plus Originals like The Right Stuff from @NatGeo, Clouds, @MarvelStudios’ WandaVision, and a new season of The Mandalorian. Coming soon on #DisneyPlus. pic.twitter.com/PrS1LovFq4

— Disney+ (@disneyplus) September 16, 2020