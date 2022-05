Doctor Who saison 14 : Yasmin Finney de Heartstopper sera une nouvelle « Rose »

Yasmin Finney de la série Netflix Heartstopper jouera un personnage avec le même prénom qu’un personnage culte de Doctor Who : Rose. Plus photo de David Tennant sur le tournage.

Doctor Who va avoir une nouvelle Rose. Yasmin Finney de la série Netflix Heartstopper vient d’être annoncée au casting de la prochaine saison dans un rôle important aux côtés du nouveau Docteur qui sera joué par Ncuti Gatwa, prenant le relais de Jodie Whittaker. Finney portera le nom du personnage de Billie Piper qui fut très important dans les premières saisons de la série.

La BBC a annoncé que l’actrice Yasmin Finney a rejoint la série « jouant le personnage de Rose » et filme des scènes qui doivent être diffusées en 2023 pour coïncider avec le 60e anniversaire de la série.

Finney est surtout connue pour son apparition dans la série Netflix Heartstopper. Comment cette Rose se rapporte-t-elle au personnage qui a voyagé à la fois avec le Docteur de Christopher Eccleston et la version de David Tennant ? Il faudra attendre un certain temps pour avoir des réponses à ce sujet.

« La vie sur Doctor Who devient plus brillante et plus sauvage, comment peut-il y avoir une autre Rose ? » a déclaré le showrunner Russell T. Davies dans un communiqué. « Vous le saurez en 2023, mais c’est une joie absolue d’accueillir Yasmin sur le plateau de Doctor Who. Nous sommes tous tombés amoureux d’elle dans Heartstopper, une de ces séries qui change le monde — et maintenant Yasmin peut changer le Whoniverse ! »

Yasmin Finney devient la première actrice transgenre à rejoindre la série. La nouvelle de son casting arrive peu de temps après l’annonce du retour de David Tennant et Catherine Tate soit le dixième Docteur et sa comparse Donna Noble.

Une photo prise sur le tournage actuellement en court dévoile David Tennant de retour dans la peau du Docteur.

🚨 DAVID TENNANT ON SET AS THE DOCTOR WITH A NEW COAT🚨 It’s started !!! #DoctorWho pic.twitter.com/OGPLt3rESQ — Safe Space Who (@SafeSpaceDrWho) May 16, 2022

Il reste un épisode avec Jodie Whittaker dans le rôle principal, qui sera diffusé à la fin de l’année, avant que Ncuti Gatwa devienne le nouveau Docteur l’année prochaine.

Source : Deadline, ComicBool.com / Crédit ©DR