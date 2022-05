Doctor Who saison 14 : David Tennant et Catherine Tate de retour !

David Tennant et Catherine Tate seront de retour dans la prochaine saison de Doctor Who alors que la série va fêter ses 60 ans.

Une semaine après l’annonce du nouveau Docteur, on apprend que deux anciens acteurs de la série vont faire leur retour alors que Russell T. Davies reprend les rênes de la série Doctor Who qu’il a relancé en 2005. David Tennant alias le dixième Docteur et Catherine Tate alias Donna Noble, qui fut l’un des compagnons de Tennant, seront de retour la saison prochain.

Pour le moment, on ne sait pas dans quelle capacité la paire reviendra, mais on sait que leurs scènes seront diffusées l’année prochaine alors que la série fêtera ses 60 ans.

David Tennant a joué le Docteur entre 2005 et 2010. Tate est apparue pour la première fois dans le final de la saison 2, puis dans le spécial Noël en 2006 avant de prendre sa place dans le Tardis aux côtés de Tennant dans la saison 4, le tout sous la houlette de Davies à l’époque.

Au sujet de ce retour, Davies a déclaré : « Cela semble impossible – d’abord, nous annonçons un nouveau Docteur, puis un ancien Docteur, ainsi que la merveilleuse Donna, que se passe-t-il ? C’est peut-être une histoire manquante. Ou un monde parallèle. Ou un rêve, ou une ruse, ou un flashback. La seule chose que je peux confirmer, c’est que ça va être spectaculaire, alors que deux de nos plus grandes stars se réunissent pour la bataille de leur vie. »

Il reste un épisode avec Jodie Whittaker dans le rôle principal qui sera diffusé à la fin de l’année, avant que Ncuti Gatwa devienne le nouveau Docteur l’année prochaine.

Source : Deadline / Crédit ©BBC