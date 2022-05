Doctor Who : Ncuti Gatwa de Sex Education devient le nouveau Docteur !

L’acteur Ncuti Gatwa de la série Sex Education remplace Jodie Whittaker dans le rôle principal de Doctor Who.

C’est officiel, la BBC a trouvé un remplaçant pour Jodie Whittaker dans le rôle principal de Doctor Who. Le compte Twitter officiel de la série a partagé la nouvelle aujourd’hui en écrivant : « Le futur est là ! Ncuti Gatwa est le Docteur. »

Il devient ainsi le 14e Docteur de la série et le premier acteur noir à jouer le rôle. Evidemment, Jo Martin est techniquement la première personne noire à avoir joué une version du Docteur mais jamais en capacité principale.

The future is here! Ncuti Gatwa is the Doctor. ❤️❤️➕ #DoctorWho Read more here ➡️ https://t.co/KoxPmoNAdL pic.twitter.com/peKsH6gCjI — Doctor Who (@bbcdoctorwho) May 8, 2022

Ncuti Gatwa est un acteur de théâtre qui a percé à l’écran dans la comédie dramatique Netflix Sex Education, jouant Eric Effiong, un rôle pour lequel il a reçu le prix du meilleur acteur aux BAFTA écossais en 2020 ainsi qu’une nomination aux BAFTA pour la meilleure performance masculine en un programme d’humour cette année.

Parlant de son nouveau rôle, Gatwa déclare : « Il n’y a pas de mots pour décrire ce que je ressens. Un mélange de profondément honoré, au delà d’excité et bien sûr un peu effrayé. Ce rôle et cette série signifient tellement pour tant de personnes dans le monde, y compris moi-même, et chacun de mes prédécesseurs incroyablement talentueux a géré cette responsabilité et ce privilège uniques avec le plus grand soin. Je ferai de mon mieux pour faire de même. »

Il ajoute : « Russell T Davies est presque aussi emblématique que le Docteur lui-même et pouvoir travailler avec lui est un rêve devenu réalité. Son écriture est dynamique, passionnante, incroyablement intelligente et pétillante de danger. Le terrain de jeu métaphorique d’un acteur. Toute l’équipe a été si accueillante et donne vraiment tout son cœur à la série. Et même si c’est intimidant, je suis conscient que je rejoins une famille vraiment solidaire. Contrairement au Docteur, je n’ai peut-être qu’un seul cœur, mais je donne tout à cette série. ».

Le showrunner de retour Russell T Davies ajoute : « Le futur est là et c’est Ncuti ! Parfois, le talent franchit la porte et c’est tellement brillant, audacieux et brillant que je m’incline avec admiration et remercie ma bonne étoile. Ncuti nous a éblouis, s’est emparé du Docteur et a possédé les clés du TARDIS en quelques secondes. C’est un honneur de travailler avec lui, j’ai hâte de commencer. Je suis sûr que vous mourez d’envie d’en savoir plus, mais nous nous rationnons pour l’instant, avec le merveilleux final épique de Jodie à venir. Mais je vous promets que 2023 sera spectaculaire ! »

Le dernier épisode de Jodie Whittaker sera diffusé plus tard cette année.

Source : Deadline / Crédit ©DR/BBC