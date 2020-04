Unbreakable Kimmy Schmidt : Titre, photos, teaser et date de l’épisode interactif

Découvrez le titre, des images et la date de diffusion de l’épisode spécial interactif de Unbreakable Kimmy Schmidt.

Unbreakable Kimmy Schmidt est peut-être finie, mais Netflix a tout de même un joli cadeau de printemps à offrir aux fans de la série déjantée. L’an dernier, la plateforme a annoncé un épisode très spécial qui sera interactif. Les fans vont pouvoir ainsi choisir le déroulé des aventures de Kimmy et ses amis, comme ce fut le cas pour Black Mirror Bandersnatch.

L’épisode s’intitule Kimmy Vs the Reverend et sera disponible sur la plateforme le 12 mai prochain. A son affiche, ont retrouvera le casting habituel avec Ellie Kemper, Tituss Burgess, Jane Krakowski, Carol Kane et Jon Hamm reviendra en révérend maléfique.

Take it 10 seconds at a time ’til I’m back on May 12th! Fudge yeah! Did I mention you get to decide how the story ends? 🙌 pic.twitter.com/KLwqwGG6De — Kimmy Schmidt (@KimmySchmidt) April 15, 2020

Mais ce n’est pas tout puisque l’événement accueillera plusieurs guest-stars dont Daniel Radcliffe, Sara Chase, Lauren Adams, Donna Maria, Amy Sedaris, Michael Carlsen, Fred Armisen, Chris Parnell, Jack McBrayer et Johnny Knoxville.

Dans cet épisode spécial, Kimmy, Jacqueline, Titus et Lilian partiront à la rechercher de l’homme qui a capturé Kimmy. Cette dernière espère enfin faire la paix avec ce qui lui ait arrivé. Elle aura aussi une histoire d’amour avec le Prince Frederick Windsor (Radcliff), 12ème prétendent au trône d’Angleterre.

Unbreakable Kimmy Schmidt : Kimmy Vs the Reverend Unbreakable Kimmy Schmidt : Kimmy Vs the Reverend Unbreakable Kimmy Schmidt : Kimmy Vs the Reverend Unbreakable Kimmy Schmidt : Kimmy Vs the Reverend Unbreakable Kimmy Schmidt : Kimmy Vs the Reverend Unbreakable Kimmy Schmidt : Kimmy Vs the Reverend Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Synopsis : « Kimmy Schmidt (Ellie Kemper) se lance dans sa plus grande aventure à ce jour. Trois états ! Des explosions ! Un hamburger dansant ! Et vous, le spectateur, décidez comment se déroule l’histoire. Allez-vous déjouer le plan diabolique du révérend (Jon Hamm) et amener Kimmy à son mariage à temps ? Ou allez-vous déclencher accidentellement une guerre contre les robots ? Alors, prenez votre télécommande et un plateau de délicieux poisson, car Kimmy a son propre spécial interactif Netflix ! »

Source : EW et Deadline / Crédit ©Netflix