Avengers Infinity War et Endgame : Deux superbes affiches inédites dévoilées

Découvrez deux affiches inédites d’Avengers Infinity War et Avengers Endgame créées pour les acteurs et les équipes des films.

Deux affiches inédites des films Avengers Infinity War et Avengers Endgame ont été récemment dévoilées. Il s’agit d’affiches créées exclusivement pour les acteurs et les équipes des longs-métrages. Elles sont donc très rares, c’est une édition limitée pour les membres de la production.

La première affiche, celle d’Infinity War, est centrée sur Thanos et le Black Order tandis que la seconde pour Engame, contient les super héros. C’est logique quand on sait que Thanos sort vainqueur du premier film puis que les Avengers l’emportent dans le second.

Ces affiches ont été partagées sur Twitter par l’artiste Paolo Rivera qui les a créées.

Source : Movieweb / Crédit ©Marvel