The Walking Dead saison 11 : Plus que 3 épisodes à filmer

La fin est très proche pour The Walking Dead. Alors que la diffusion de la série est actuellement en pause, le tournage approche de sa fin. À l’heure actuelle, la production avance toujours sur les derniers épisodes de la série, mais la fin se rapproche de très près avec seulement trois épisodes à tourner.

Le directeur de la photographie de The Walking Dead a déclaré sur Instagram qu’ils en étaient maintenant à la « dernière partie » de la série et confirme qu’il « ne reste que trois épisodes à filmer ».

La saison 11 est une saison particulière puisqu’en plus d’être la dernière, elle contient le plus grand nombre d’épisodes que n’importe qu’elle autre saison. Elle contient 24 épisodes coupés en 3 parties de 8 épisodes chacune.

Mais si la série arrive à sa fin, la franchise Walking Dead continue de vivre à travers ses spin-offs. Fear the Walking Dead est toujours d’actualité et reviendra en avril pour la seconde partie de la saison 7 et une saison 8 a d’ores et déjà été commandée. Un spin-off d’anthologie intitulé Tales From The Walking Dead est en préparation ainsi qu’une série centrée sur Daryl (Norman Reedus) et Carol (Melissa McBride).

La seconde partie de la saison ultime de The Walking Dead démarre le 20 février prochain sur AMC et dès le lendemain sur OCS.

