Spider-Man No Way Home : Un easter egg tease le retour possible de Vulture et Liz (extrait)

Un easter egg dans Spider-Man No Way Home tease le retour possible de Vulture et peut-être de sa fille Liz.

Spider-Man No Way Home est enfin dans les salles et les fans peuvent enfin avoir le fin mot de l’histoire. En dehors des divers éléments multiversaux du film, l’une des plus grandes sources d’intrigue est de savoir comment le film traite la crise d’identité de Peter Parker après avoir été démasqué publiquement à la fin. de Spider-Man : Far From Home.

Comme le révèle un extrait du film (ci-dessous), un petit easter egg (très rapide) laisse entendre le retour éventuel de l’un de ses plus grands méchants : Vulture.

L’extrait, qui montre un combat entre Spider-Man et Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), présente brièvement un kiosque à journaux couvert de magazines entourant la révélation de l’identité de Peter. Parmi eux se trouve un numéro du magazine People avec Liz Allan (Laura Harrier) en couverture, qui dit « C’est un menteur ».

Cela révèle non seulement que l’ancien crush de Peter au lycée a une vision moins que positive de leur ancienne romance dans Spider-Man: Homecoming. Liz va-t-elle revenir dans le MCU avec une vengeance ? Il serait clairement intéressant de la revoir à l’avenir sous un autre angle, en mode méchante. Le réalisateur Jon Watts a précédemment dit qu’il aimerait explorer un peu plus ce personnage à l’avenir, il a donc des chances qu’elle revienne dans un futur film.

Mais cet easter egg soulève aussi la question de ce qui se passe actuellement avec le père de Liz, Adrian Toomes / The Vulture (Michael Keaton).On sait que Keaton a repris son rôle dans Morbius (en salles en 2022), mais on ne sait pas encore en quelle capacité ce film est lié au MCU. Evidemment, le MCU est en train de s’ouvrir vers l’univers Marvel de Sony.

Spider-Man No Way Home est actuellement en salles.

Spider-Man No Way Home – Extrait