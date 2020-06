The Umbrella Academy saison 2 : Découvrez où et quand a atterri la fratrie (photos)

Les premières photos de la saison 2 de The Umbrella Academy révèlent la période et la ville où se trouvent les Hargreeves.

A la fin de la saison 1 de The Umbrella Academy, les Hargreeves ont échoué dans leur tentative de sauver le monde de l’apocalypse mais au moins ils ne sont pas morts comme le prédisait Numéro Cinq. Grâce au pouvoir de Numéro Cinq, ils ont fait un bond dans le temps mais on ne savait pas vers où et quand ils se dirigeaient.

Les premières images et informations dévoilées par EW révèlent qu’ils se trouvent dans les années 60 à Dallas. Cependant, la fratrie est séparée et arrive à des moments différents. Cinq va devoir une nouvelle fois les réunir pour tenter à nouveau d’éviter l’apocalypse.

Mais entre temps les différents Hargreeves se retrouvent seuls au début des années 60 et ils vont rencontrer de nouveaux visages. Il y a la femme au foyer texane Sissy (Marin Ireland); Lila (Ritu Arya), une « caméléon » aussi brillante que folle; et Raymond (Yusuf Gatewood), un mari dévoué et un leader né. Mais il y a aussi un trio d’assassins suédois au sang froid joué par Tom Sinclair, Kris Holden-Ried et Jason Bryden.

Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Robert Sheehan, Emmy Raver-Lampman, Justin H. Min et Aidan Gallagher sont de retour pour la saison 2 de The Umbrella Academy.

La saison 2 de The Umbrella Academy débarque le 31 juillet sur Netflix.

Source : EW / Crédit ©Netflix