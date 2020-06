The Politician saison 2 : La bataille politique est lancée (bande-annonce)

Découvrez la bande-annonce de la saison 2 de The Politician qui arrive cette semaine sur Netflix.

Alors que la série revient dans 3 jours, Netflix a enfin dévoilé la bande-annonce de la saison 2 de sa série The Politician. Une bande-annonce bien déjantée qui montre combien la politique peut-être un jeu sournois, rempli de coup bas.

A la fin de la saison 1, Peyton (Ben Platt) s’embarqué dans une carrière d’homme politique à New-York et il briguait un poste de Sénateur. Il souhaite ainsi prendre la place de Dede Standish (Judith Light) qui est en place depuis des années.

Peyton aura-t-il les dents assez longues pour dégager la Sénatrice de sa place bien cosy ? La bande-annonce montre que tous les coups sont permis dans cette seconde saison.

La deuxième saison de The Politician est composée sept épisodes qui ont été complétés avant la pandémie de coronavirus. Au casting, on trouve Ben Platt, Gwyneth Paltrow, Zoey Deutch, Lucy Boynton, Bob Balaban, David Corenswet, ainsi que Judith Light et Bette Midler.

Rendez-vous le 19 juin sur Netflix pour la saison 2 de The Politician.

The Politician saison 2 – Bande-annonce