Superman Legacy : James Gunn réalisera le film qu’il a écrit

James Gunn réalisera le film qu’il a écrit, Superman Legacy, pièce maitresse du Chapitre 1 du nouveau DC Universe « Gods & Monsters ».

Sans surprise, James Gunn réalisera bien son propre scénario pour Superman: Legacy, un projet pivot et majeur qui lancera l’univers DC connecté multiplateforme – « Chapter One, Gods and Monsters » – que lui et son co-président-directeur général Peter Safran lancent pour DC.

A l’automne dernier, James Gunn a annoncé qu’il écrivait un scénario d’un nouveau film Superman et que Henry Cavill ne reviendra pas dans le rôle. Gunn a une vision spécifique et Cavill n’en fait pas partie.

Gunn a confirmé sur Twitter qu’il sera bien derrière la caméra pour ce film. « Oui je réalise Superman : Legacy qui sortira le 11 juillet 2025, » écrit-il sur le réseau social, soulignant que ça tombe le jour de l’anniversaire de son père.

Yes, I’m directing Superman: Legacy to be released on July 11, 2025. My brother Matt told me when he saw the release date he started to cry. I asked him why. He said, “Dude, it’s Dad’s birthday.” I hadn’t realized. pic.twitter.com/ohQNV8nI4g

— James Gunn (@JamesGunn) March 15, 2023