Critics Choice Awards 2023 : Better Call Saul, Everything Everywhere, Abbott Elementary – Les gagnants

Découvrez les gagnants des Critics Choice Awards 2023 avec Better Call Saul, Everything Everywhere all at Once et Abbott Elementary qui mènent la dance.

Après les Golden Globes il y a moins d’une semaine, c’est au tour des Critics Choice Awards de livrer leurs prix pour les meilleurs films et les meilleures séries de l’année écoulée.

Le film Everything Everywhere all at Once est le grand gagnant côté cinéma avec 5 récompenses. Il remporte le prix du meilleur film ainsi que du meilleur acteur dans un second rôle pour Ke Huy Quan, de la meilleure réalisation pour Daniel Kwan et Daniel Scheinert, du meilleur scénario original et du meilleur montage.

Pour le meilleur acteur et la meilleure actrice, ce sont Brendan Fraser pour The Whale et Cate Blanchett pour Tár qui l’emportent. Angela Bassett est également récompensée en tant que meilleure actrice de second rôle dans Black Panther Wakanda Forever.

Côté séries, Better Call Saul a dominé la soirée, remportant les prix de la meilleure série dramatique, du meilleur acteur dans une série dramatique pour Bob Odenkirk et du meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique pour Giancarlo Esposito. Zendaya continue aussi de rafler des prix pou sa prestation dans Euphoria.

Pendant ce temps, la comédie Abbott Elementary et la série limitée The Dropout ont toutes deux remporté deux prix chacun – meilleure série comique et meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique pour Sheryl Lee Ralph pour la première et meilleure série limitée et meilleure actrice dans une série limitée pour Amanda Seyfried pour la seconde.

On notera aussi la victoire de Niecy Nash-Betts pour son second rôle dans la série limitée Dahmer – Monstre : L’Histoire de The Jeffrey Dahmer.

Cinéma

Meilleur Film

Everything Everywhere All at Once

Meilleure Actrice

Cate Blanchett – Tár

Meilleur Acteur

Brendan Fraser – The Whale

Meilleure Réalisation

Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once

Meilleure Photo

Claudio Miranda – Top Gun: Maverick

Meilleurs décors

Florencia Martin, Anthony Carlino – Babylon

Meilleur montage

Paul Rogers – Everything Everywhere All at Once

Meilleur maquillage et coiffure

Elvis

Meilleurs effets visuels

Avatar: La Voie de l’Eau

Meilleur film d’animation

Pinocchio par Guillermo del Toro

Meilleure actrice second rôle

Angela Bassett – Black Panther: Wakanda Forever

Meilleur acteur second rôle

Ke Huy Quan – Everything Everywhere All at Once

Meilleur film en langue étrangère

RRR

Meilleurs costumes

Ruth E. Carter – Black Panther: Wakanda Forever

Meilleure bande-originale

Hildur Guðnadóttir – Tár

Meilleure chanson

Naatu Naatu – RRR

Meilleur scenario original

Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once

Meilleure adaptation

Sarah Polley – Women Talking

Meilleure Comédie

Glass Onion: Une histoire à Couteaux Tirés

Meilleure ensemble d’acteur

Glass Onion: Une histoire à Couteaux Tirés

Meilleur.e jeune acteur /actrice

Gabriel LaBelle – The Fabelmans

Télévision

Meilleure Série limitée

The Dropout (Hulu)

Meilleure Série dramatique

Better Call Saul (AMC)

Meilleure actrice – série dramatique

Zendaya – Euphoria (HBO)

Meilleure acteur – série dramatique

Bob Odenkirk – Better Call Saul (AMC)

Meilleur film de télévision

Weird: The Al Yankovic Story (The Roku Channel)

Meilleure Série en langue étrangère

Pachinko (Apple TV+)

Meilleure série animée

Harley Quinn (HBO Max)

Meilleure série comédie

Abbott Elementary (ABC)

Meilleure actrice dans une comédie

Jean Smart – Hacks (HBO Max)

Meilleur acteur dans une comédie

Jeremy Allen White – The Bear (FX)

Meilleur acteur dans une série limitée ou téléfilm

Daniel Radcliffe – Weird: The Al Yankovic Story (The Roku Channel)

Meilleur acteur second rôle dans une comédie

Henry Winkler – Barry (HBO)

Meilleure actrice second rôle dans une comédie

Sheryl Lee Ralph – Abbott Elementary (ABC)

Meilleur acteur second rôle dans une série limitée ou téléfilm

Paul Walter Hauser – Black Bird (Apple TV+)

Meilleure actrice second rôle dans une série limitée ou téléfilm

Niecy Nash-Betts – Dahmer – Monstre : L’Histoire de The Jeffrey Dahmer (Netflix)

Meilleur acteur second rôle dans une série dramatique

Giancarlo Esposito – Better Call Saul (AMC)

Meilleure actrice second rôle dans une série dramatique

Jennifer Coolidge – The White Lotus (HBO)

Meilleure actrice dans une série limitée ou téléfilm

Amanda Seyfried – The Dropout (Hulu)