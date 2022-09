The Handmaid’s Tale saison 5 : Voici comment Alexis Bledel (Emily) quitte la série (Spoilers)

Découvrez comment Alexis Bledel, alias Emily, quitte la série The Handmaid’s Tale. Spoilers.

La saison 5 de The Handmaid’s Tale vient tout juste d’être lancé et n’a pas perdu de temps pour expliquer l’absence d’Alexis Bledel, alias Emily. Il y a quelques mois, l’actrice a annoncé son départ de la série après 4 saisons. Il faillait donc que les scénaristes de la série trouve une solution pour son absence et ce n’est pas vraiment la meilleure qu’ils aient trouvé.

Le premier épisode de la saison suit June (Elisabeth Moss) juste après le meurtre du commandant Waterford (Joseph Fiennes) à la fin de la saison dernière. Dans l’euphorie d’avoir tué son bourreau, June ne prend même pas le temps de laver le sang qu’elle a sur les mains (et sur le visage), elle va prendre son petit-déjeuner avec ses collègues servantes tueuses puis elle se rend compte qu’elle ne sait pas où se trouve Emily.

June se rend alors chez elle mais au début, personne ne répond à la porte et alors que June s’éloigne, Sylvia (Clea DuVall), la femme d’Emily ouvre et lui annonce la nouvelle étonnante qu’après l’incident de Waterford, Emily a décidé de retourner à Gilead. « Elle est retournée se battre, je pense. Pour trouver tante Lydia si elle le peut. C’est ce qu’elle devait faire », a déclaré Sylvia à June.

June est sous le choc de la nouvelle et demande à Sylvia si elle a tenté de l’en dissuader. Mais clairement, elle avait pris sa décision, elle n’a même pas dit au revoir à son fils Oliver, pour qui elle avait pourtant tout fait pour le retrouver au Canada. June, qui se sent coupable, dit qu’elle peut régler ça mais Sylvia l’arrête. Elle lui dit qu’elle est partie pour de bon, qu’elle ne la reverra plus jamais et qu’elle n’a besoin de ne blâmer personne. Clairement, Sylvia est en colère, mais elle tout ce qu’elle souhaite à ce stade, c’est d’être reconnaissante du temps qu’elle et son fils ont eu avec Emily parce qu’elle ne pensait ne jamais la revoir.

A la fin de leur échange, June demande à Sylvia de la tenir au courant si elle a des nouvelles d’Emily mais Sylvia lui répond sèchement « Non, au revoir June ».

Cette fin pour le personnage d’Emily est assez étonnante parce que cette femme s’est tellement battue pour sortir de Gilead et retrouver sa famille au Canada. Elle aurait pu simplement quitter la ville avec sa famille pour un nouveau départ, mais les scénaristes ont décidé de la renvoyer dans l’enfer de Gilead, comme si elle n’avait déjà pas assez souffert de cette dictature. En gros, elle est partie en mission suicide et c’est décevant, elle mérite mieux que ça.

Evidemment, elle n’est pas encore morte, cela laisse de la place pour un retour si jamais Bledel décidait de revenir. Cependant, ce n’est pas bon signe, il y a peu de chance qu’elle ressorte de Gilead en vie.

Bledel a remporté l’Emmy Award de la meilleure actrice guest dans une série dramatique pour son rôle en 2017 et a été nommée trois fois de plus en 2018, 2020 et 2021.

The Handmaid’s Tale, qui vient d’être renouvelée pour une sixième et dernière saison, diffuse désormais de nouveaux épisodes de la saison 5 tous les jeudis sur OCS.

Crédit ©Hulu