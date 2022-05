The Handmaid’s Tale : L’interprète d’Emily quitte la série

Alexis Bledel, récompensée pour son rôle dans The Handmaid’s Tale quitte la série

Alexis Bledel, l’interprète d’Emily ne sera pas de retour pour la saison 5 de The Handmaid’s Tale. C’est le site Variety qui a annoncé la nouvelle, d’après une déclaration de l’intéressée. M’interprète de DeGlen a annoncé qu’ « Après avoir longuement réfléchis, j’ai pensé qu’il valait mieux quitter The Handmaid’s Tale pour le moment. »

« Je serai éternellement reconnaissante envers Bruce Miller qui a écrit des scènes très chargées et vraies pour Emily, et aussi envers Hulu et MGM, le casting et les équipes pour leur soutien » a déclaré l’interprète d’Ofglen dans ce même communiqué.

Le communiqué autour de cette annonce ne spécifie pas les raisons pour lesquelles l’actrice quitte The Handmaid’s Tale. On avait laissé son personnage dans une quête de vengeance violente aux côtés de June dans le final de la saison 4, dans lequel elle et ses comparses tuent Fred Waterford dans un raid enragé de rescapées de Gilead.

Alexis Bledel a été 4 fois nommée pour son rôle dans la série et été récompensée par un Emmy Award.

La saison 5 de The Handmaid’s Tale a commencé son tournage cet hiver. Un tournage qui devrait se terminer cet été. Si pour le moment Hulu et OCS n’ont pas annoncé de date diffusion, il se pourrait bien qu’elle arrive sur les écrans en automne prochain.

Les saison 1 à 4 de The Handmaid’s Tale sont à voir sur OCS et Prime Video en France.

Crédit photo : © Hulu/MGM