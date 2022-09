The Handmaid’s Tale : La saison 6 sera la dernière ; Testaments prendra le relais

La saison 6 de The Handmaid’s Tale sera la dernière mais l’univers de la série continuera avec The Testaments.

A quelques jours du retour de The Handmaid’s Tale pour sa saison 5, on apprend que Hulu a renouvelé la série pour une sixième et dernière saison. Le créateur et showrunner Bruce Miller a fait l’annonce jeudi soir lors de la première de la saison 5 au Festival International du Film de Toronto.

Durant l’événement, Miller a également confirmé qu’il développait une suite intitulée The Testaments. Basée sur le roman du même nom de Margaret Atwood, cette série se déroulera des années après les événements de la série principale.

« Ce fut un véritable honneur de raconter l’histoire du roman révolutionnaire de Margaret Atwood et de son monde d’une pertinence effrayante, et nous sommes ravis d’offrir aux téléspectateurs une sixième et dernière saison de The Handmaid’s Tale », a déclaré Miller dans un communiqué pour la série.

« Nous sommes reconnaissants à Hulu et MGM de nous avoir permis de raconter cette histoire, qui est malheureusement restée aussi pertinente que jamais tout au long de sa course, et sommes en admiration devant nos incroyables fans pour leur soutien indéfectible, et sans qui nous n’aurions jamais pu en arriver là. »

La série suit Elizabeth Moss dans le rôle de June, une Américaine contrainte à l’esclavage sexuel aux côtés d’autres « servantes » au milieu d’un régime totalitaire dirigé par des conservateurs religieux. June s’engage alors dans un combat pour retrouver sa liberté contre Gilead et retrouver sa fille qui lui a été arrachée.

Moss sera de retour ce mois-ci pour la saison 5 aux côtés de O-T Fagbenle, Samira Wiley, Ann Dowd, Max Minghella, Yvonne Strahovski, Amanda Brugel, Madeline Brewer, Mark Tuello, McKenna Grace et Bradley Whitford. Alexis Bledel qui jouait Emily ne sera pas de retour.

The Handmaid’s Tale revient à partir du 15 septembre sur OCS.

Source : Deadline / Crédit ©Hulu