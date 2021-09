Hawkeye : Une présence passée de Clint va le hanter selon le synopsis

Le passé de Clint Barton va venir le hanter dans la série Hawkeye selon le nouveau synopsis.

Après la bande-annonce en début de semaine, un synopsis a été dévoilé pour la série Hawkeye qui arrivera à temps pour les fêtes de fin d’année. Ce synopsis donne un peu plus de détails sur la série et révèle que le passé de Clint va venir le hanter.

La série se concentrera grandement sur la relation entre Clint et sa protégée Kate Bishop (Hailee Steinfeld), mais il semble aussi qui Clint devra faire face à son passé.

Voici ce que dit le résumé : « Disney+ et Marvel Studios vous invitent à une escapade de vacances inattendue avec Hawkeye, une nouvelle série se déroulant dans la ville de New York post-blip. L’ancien Avenger Clint Barton a une mission apparemment simple : retrouver sa famille pour Noël. Possible ? Peut-être avec le l’aide de Kate Bishop, une archère de 22 ans qui rêve de devenir un super-héros. Les deux sont obligés de travailler ensemble lorsqu’une présence du passé de Barton menace de faire dérailler bien plus que l’esprit de fête. »

Alors qui est cette présence venue du passé ? Le trailer a montré que Clint regrettait son passé en tant que Ronin, une version de l’archer bien plus violente de Hawkeye. Il est possible que ses activités durant cette période de sa vie reviennent le hanter. Le synopsis confirme également la temporalité de la série qui se déroule après le blip et confirme que Clint est un « ancien Avenger ».

La distribution comprend également Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James et la nouvelle venue Alaqua Cox dans le rôle de Maya Lopez.

Composée de 6 épisodes, Hawkeye est supervisé à l’écriture par Rhys Thomas et est réalisé par le duo Bert et Bertie.

Hawkeye arrivera le 24 novembre sur Disney+.

Crédit ©Disney+