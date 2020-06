This is Going to Hurt : Ben Whishaw pour une série médicale de la BBC et AMC

Ben Whishaw sera l’acteur principal de This is Going to Hurt, une série médicale coproduite par la BBC et AMC, tiré e des mémoires d’Adam Kay.

BBC Two et AMC vient d’engager, Ben Whishaw, double lauréat aux Emmy Awards, pour une nouvelle série médicale intitulée This is Going to Hurt. Il s’agit de l’adaptation des mémoires d’Adam Kay, un ex médecin britannique devenu humoriste et écrivain.

La série racontera la « vérité sans faille de la vie d’un médecin travaillant en obstétrique et gynécologie ». Whishaw (A Very English Scandal) jouera la version fictive de l’auteur, qui se fraye un chemin dans les rangs de la hiérarchie hospitalière, tout en subissant les longues heures paralysantes d’être un médecin débutant face à un barrage de responsabilités terrifiantes.

Adam essaie de s’accrocher à sa vie personnelle, mais les écrasantes semaines de travail de 97 heures et les décisions de vie ou de mort lui coûtent très cher. Adaptée par Kay lui-même, la série mettra en valeur les hauts et les bas du métier, tout en célébrant le personnel de santé devenus des superstars qui aident à faire fonctionner les hôpitaux.

« Ben est tout simplement l’un des meilleurs acteurs que notre pays ait jamais produits et un véritable trésor national », a déclaré Kay dans un communiqué. « Il n’y a tout simplement personne qui pourrait faire un meilleur travail de jouer (une version beaucoup plus belle de) moi. »

« Je suis fier de me joindre à cette adaptation passionnante du formidable livre d’Adam Kay », a déclaré Whishaw. «C’est un regard honnête, hilarant et déchirant sur la grande institution et l’armée de héros méconnus qui travaillent [au National Health Service du Royaume-Uni].»

Lucy Forbes (The End of the F – king World) est à bord en tant que réalisatrice principale de la série, tandis que Kay est créateur, scénariste et producteur exécutif. Naomi de Pear, Jane Featherstone et Dan McDermott seront également producteurs exécutifs.

