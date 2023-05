Doctor Who 60 ans : Nouveau trailer avec David Tennant et Catherine Tate (titres révélés)

Un nouveau trailer pour les 60 ans de Doctor Who révèle les titres des épisodes spéciaux avec les retours de David Tennant et Catherine Tate.

Décidément, la BBC est de plus en plus généreuses avec les fans de Doctor Who. Entre les images de la prochaine saison et celles des épisodes spéciaux avec les retours de David Tennant et Catherine Tate, ils donnent de quoi patienter.

Durant l’Eurovision ce week-end, la chaine anglaise a dévoilé un trailer très intrigant pour les trois épisodes spéciaux qui seront diffusé à l’automne prochain. Comme vous le savez, la série fêtera ses 60 ans et pour l’occasion, David Tennant et Catherine Tate reviennent dans les rôles du Docteur et de Donna, respectivement.

La vidéo révèle que les trois épisodes spéciaux sont intitulés « The Star Beast », « Wild Blue Yonder » et « The Giggle ». La bande-annonce montre également le Docteur de David Tennant dansant avec le mystérieux personnage joué par Neil Patrick Harris (Toymaker ?), Donna (Catherine Tate) qui a toujours les meilleures réactions et on peut découvrir des images du personnage de Yasmin Finney qui porte le prénom d’un personnage emblématique de la série précédemment joué par Billie Piper, Rose.

« Les titres ne sont que le début de la plus grande aventure du Docteur à ce jour », a déclaré le showrunner Russell T. Davies dans un communiqué. « L’automne arrive, avec trois heures de danger, Donna, et un désastre sur le point de se déclencher ! »

Après les trois épisodes spéciaux, Tennant et Tate passeront le relais à Ncuti Gatwa et Millie Gibson, qui incarneront le Quinzième Docteur et son compagnon de route Ruby. Le premier épisode de Gatwa en tant que Docteur sera diffusé pendant les vacances de Noël.

Jonathan Groff (Mindhunter) et la gagnante de RuPaul’s Drag Race Jinkx Monsoon seront également présents dans la prochaine saison.

Crédit ©BBC