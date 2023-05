Doctor Who saison 14 : Premier aperçu de Jonathan Groff en costume

Découvrez un premier aperçu de Jonathan Groff en costume aux côtés de Ncuti Gatwa et Millie Gibson dans Doctor Who.

Alors que le tournage de la prochaine saison de Doctor Who se tourne actuellement à Cardiff, un premier aperçu de Jonathan Groff dans a été dévoilé par la BBC. On découvre l’acteur en costume d’époque aux côtés de Ncuti Gatwa et Millie Gibson. Gatwa joue le Quinzième Docteur dans la série, tandis que Gibson incarnera Ruby, qui accompagnera le Time Lord dans ses aventures spatio-temporelles.

Groff apparaîtra dans la nouvelle saison de la série britannique culte dans ce qui est décrit comme un « rôle clé », a annoncé la BBC plus tôt ce mois-ci.

« C’est un coup incroyable et un grand honneur d’avoir une si grande star sur notre plateau », a déclaré le showrunner de Doctor Who Russell T Davies dans un communiqué. « Alors enfilez vos bottes spatiales – ça va être génial ! »

« Je suis ravi de plonger dans l’esprit extraordinaire de Russell T Davies et de voir l’incroyable Ncuti Gatwa s’envoler dans ce rôle emblématique ! » a dit Groff.

Pour le moment, rien n’est dit sur le personnage qu’il incarnera mais ces photos donnent au moins l’idée de l’époque dans laquelle on le trouvera.

Doctor Who reviendra en novembre avec un trio d’épisodes spéciaux du 60e anniversaire mettant en vedette les stars précédentes David Tennant et Catherine Tate. Après cela, Tennant et Tate remettront les clés du TARDIS à Gatwa et Gibson. Le premier épisode de Gatwa en tant que quinzième docteur sera diffusé pendant la saison des vacances de Noël.

Source et crédit ©BBC