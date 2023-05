Doctor Who 60 ans : Aperçu du personnage mystérieux de Neil Patrick Harris (spot TV)

Le nouveau spot TV des épisodes spéciaux du 60e anniversaire de Doctor Who révèle davantage le mystérieux méchant joué par Neil Patrick Harris.

Un nouveau spot TV pour le 60e anniversaire de Doctor Who donne un nouvel aperçu du mystérieux méchant de Neil Patrick Harris. Ce spot a été diffusé sur la BBC en forme d’interruption des programmes et donne uniquement 10 secondes des nouveaux épisodes qui verront les retours de David Tennant et Catherine Tate.

Deux versions de ce spot ont été diffusées, une normale et une autre à l’envers. On y découvre le personnage de NPH habillé en smoking et dansant dans la rue au milieu du chaos et Donna et le Docteur font aussi une apparition. Dans la version à l’envers, on peut entendre le rire d’Harris et la voix de Tennant dit : « Vous êtes dans la tête de tout le monde. »

And the reversed version 👀 pic.twitter.com/CYxvdsHyUa — Bad Wolf Archives (@BadWolfArchives) May 9, 2023

Alors que le spot télévisé de Doctor Who garde encore secrète l’identité du méchant de Harris, les nouveaux plans et dialogues ne manqueront pas de faire avancer les spéculations. Des indices selon lesquels le méchant a le pouvoir de contrôler et de manipuler les gens jouent davantage dans les théories selon lesquelles Harris pourrait représenter une incarnation moderne du Toymaker (Fabricant de jouets).

Toymaker est un immortel fou et tout-puissant qui joue à des jeux cataclysmiques pour se distraire de l’isolement. Il a été joué pour la première fois par Michael Gough en 1966. Malgré son incroyable pouvoir, il n’a pas été vu dans la série depuis son histoire initiale et n’a été mentionné que brièvement dans l’épisode 7 de la saison 12, « Can You Hear Me ? ».

On attend de voir si c’est bien le personnage que Neil Patrick Harris incarne dans ces trois épisodes spéciaux qui seront diffusés à l’automne pour les 60 ans de la série. Après ça, Ncuti Gatwa prendra le relais dans le rôle du 15e Docteur.

Source : Screen Rant / Crédit ©BBC