Army of the Dead : Ajouter Tig Notaro fut “compliqué” mais “génial” selon Zack Snyder

Zack et Déborah Snyder se confient sur l’exercice d’ajouter Tig Notaro en post-production de Army of the Dead alors que le tournage était déjà terminé.

La production du film Army of the Dead de Zack Snyder a eu lieu principalement durant l’été 2019 et parmi la distribution se trouvait le comique de stand-up Chris D’Elia. Avant la sortie du film, des accusations majeures ont cependant été portées contre D’Elia, accusé de harcèlement sexuel sur des filles mineures.

Avec le temps qu’ils avaient avant la sortie, Snyder et Netflix ont choisi de retirer entièrement D’Elia du film et de le remplacer par une autre humoriste, Tig Notaro. S’exprimant dans une nouvelle interview, Snyder a déclaré qu’une fois qu’il avait pris connaissance des allégations contre D’Elia, il avait décidé de faire le changement dans le film, ayant conscience de la difficulté.

Snyder n’a pas chaumé parce qu’il a été son propre directeur de la photographie pour le film. « Peut-être que je vais recevoir une sorte de récompense technique en tant que DP pour l’avoir mise dans ce film, parce que cette partie était difficile », a déclaré Snyder à UPROXX.

« C’était drôle parce que j’ai tourné le film d’une manière vraiment super organique, et je me suis dit, oh, ça va être cool, de la lumière naturelle disponible, et ça va être minime et tout ça. Et ensuite je me retrouve sur le plateau et je dois recréer cela dans les circonstances les plus stériles possibles avec le plus de lumières et le plus de tout. »

Mais il a apprécié l’exercice : « Et donc c’était intéressant. Vous devez vraiment comprendre où se trouve la lumière tout le temps pour la faire correspondre, et vous allumez le vert correctement, c’est vraiment compliqué, mais c’était bien. C’était amusant. C’était un exercice génial. Et Tig est géniale. »

Dans une autre interview à The Hollywood Reporter, la productrice Deborah Snyder, a parlé du processus pour ajouter Tig Notaro au film : « Nous avons tourné pendant 14 jours pour que Tig soit dans le film. Si cela n’avait pas été la pandémie, nous aurions probablement amené tout le casting et re-filmé des scènes avec tout le monde (…) La blague, c’était que c’était seulement elle pendant 14 jours. Elle a dit : « J’avais l’impression d’être la star du film et ensuite j’ai réalisé que j’étais floue dans beaucoup de scènes. » »

Army of the Dead arrive le 21 mai sur Netflix.

Source : UPROXX et THR / Crédit ©Netflix