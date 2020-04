The Mandaloian saison 2 : Rosario Dawson confirme qu’elle joue Ahsoka Tano

Rosario Dawson a confirmé qu’elle joue Ahsoka Tano dans la saison 2 de The Mandalorian.

Il y a peu de temps, Rosario Dawson a été annoncée au casting de la saison 2 de The Mandalorian. La rumeur disait alors qu’elle jouerait Ahsoka Tano, un personnage connu des fans de Clone Wars.

Interrogée par Variety, quand on lui demande s’il elle jouera bien le personnage, l’actrice a confirme l’information et dit qu’elle le doit aux fans : « Ce n’est pas encore confirmé, mais quand cela se produira, je serai très heureuse », a-t-elle répondu, puis elle a ajouté : « Je suis très excitée que cela soit confirmé à un moment donné et tout ça c’est 1000% grâce aux fans. »

Pour le moment, Disney refuse de confirmer l’information mais Dawson le fait ici de manière détournée. D’ordinaire, si la production refuse de confirmer, c’est parce que les contrats ne sont pas signés, mais là, la saison est déjà tournée, ses scènes sont dans la boite et est actuellement en post-production.

Clairement, Disney veut garder un certain élément de surprise mais c’est raté, l’actrice a lâché le morceau.

Ahsoka Tano, qui a fait ses débuts dans le film Star Wars: The Clone Wars en 2008, est une padawan Jedi qui s’est entraînée sous Anakin Skywalker et a accédé au grade de commandant de la Grande Armée de la République. Le personnage est rapidement devenu un favori des fans et établit ainsi un autre lien entre The Mandalorian et le plus grand canon de Star Wars.

The Mandalorian est disponible sur Disney+.

Source : Variety / Crédit ©DR et Lucasfilm