Le Livre de Boba Fett : Meilleure audience pour le final que celui de Mandalorian aux USA

Le final de la série Le Livre de Boba Fett fait un meilleur score d’audience que le final de la saison 2 de The Mandalorian.

Dans son ensemble, Le Livre de Boba Fett a reçu un accueil assez mitigé, pourtant, ça n’a pas empêché la série de faire mieux que son prédécesseur en termes d’audience. The Mandalorian fut la première série Star Wars en live action sur Disney+ et a établi une norme pour cette nouvelle ère de Star Wars.

C’est The Mandalorian qui a fourni la rampe de lancement de la série solo de Boba Fett en premier lieu. En combinant les personnages des deux séries au cours de ses trois derniers épisodes, Le livre de Boba Fett a pu capter tout le battage médiatique et offrir un final plus important que la deuxième saison de The Mandalorian.

Selon les statistiques de Samba TV (via Deadline), 1,5 million de foyers américains éligibles se sont connectés pour regarder le dernier épisode du Livre de Boba Fett au cours de ses cinq premiers jours sur Disney+. Ces mêmes mesures ont enregistré 1,1 million de vues par foyer pour le final de la deuxième saison de The Mandalorian fin 2020.

Contrairement aux saisons précédentes de The Mandalorian, cependant, Le livre de Boba Fett a connu une légère baisse par rapport à son premier épisode en décembre. 1,7 million de foyers ont regardé le premier épisode, selon Samba TV.

Présentée comme une série consacrée au chasseur de primes emblématique Boba Fett, la nouvelle série a divergé dans la seconde moitié de sa saison, faisant intervenir des personnages comme Din Djarin (Mando lui-même), Grogu, l’armurière, Cobb Vanth, Ahsoka Tano, Cad Bane et Luke Skywalker. En dehors de Boba Fett, le seul personnage à rester constant tout au long était Fennec Shand, joué par Ming-Na Wen qui a aussi fait ses début dans The Mandalorian.

Les derniers épisodes d Boba Fett ont clairement bénéficié de la présence de tous ces personnages de The Mandalorian car le public voulait voir ce qui se passait avec Mando et Grogu depuis la fin de la saison 2 quand ils ont été séparés.

Notez que Disney+ n’a pas confirmé ces chiffres (qui concernent uniquement le territoire américain), la plateforme ne communique pas sur ses audiences.

Source : Deadline / Crédit ©Disney+