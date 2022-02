Le Livre de Boba Fett : Un épisode 6 rempli d’apparitions surprises (Spoilers)

L’épisode 6 de la série Le Livre de Boba Fett est rempli d’apparitions surprises du monde Star Wars. Spoilers.

Le Livre de Boba Fett donne de plus en plus l’impression d’être une excuse pour en raconter encore plus sur le Mandalorien et d’autres histoires de cette galaxie bien lointaine, que sur son protagoniste principal qui est mis de côté. Après un épisode 5 entièrement consacré à Din Djarin, c’est un autre épisode qui suit l’histoire du Mandalorian, forçant à nouveau les fans de cette série (et de Star Wars en général) à regarder Boba Fett.

Le dernier épisode en date du Livre de Boba Fett contenait un grand nombre de caméos qui n’avait pas grand-chose à faire avec son personnage principal mais qui a pu ravir les fans de Star Wars. L’épisode précédent laissait entendre que Mando irait retrouver Grogu et c’est ce qu’il fait. Mando se rend là où se trouve Grogu mais il n’ira finalement pas à sa rencontre, sous les conseils d’Ahsoka Tano (Rosario Dawson) qui fait aussi une apparition (avant sa propre série). Elle lui dit que son attachement à Grogu pourrait entraver son entrainement et qu’il vaut mieux ne pas le voir. Il lui laisse ainsi le cadeau qu’il est venu lui apporter et s’en va.

Cet épisode marquait également le retour du jeune Luke Skywalker qui entraine Grogu à maitriser ses pouvoirs de Jedi. (Il fait également le parallèle avec Yoda) L’épisode fait plusieurs révélations ou plutôt des confirmations. Il s’avère que l’adorable petit être vert était bien l’un des jeunes du temple Jedi lorsqu’il est tombé pendant l’Ordre 66. Cela a beaucoup de sens puisque Luke Skywalker est venu le chercher à la fin de la dernière saison de The Mandalorian.

L’épisode était aussi l’occasion pour les fans de voir Ahsoka et Luke à l’écran pour la première fois, confirmant leur lien et leur amitié. Elle dit à Luke qu’il lui rappelle son père (Anakin) et elle a dit à Mando qu’elle était « une vieille amie de la famille ».

Autres apparitions surprises, R2D2 qui a accueilli Mando dans le sanctuaire de Luke et Cobb Vanth (Timothy Olyphant) et aussi de retour après son apparition dans The Mandalorian. La série ramène également un personnage des séries animées, Cad Bane.

Après que Mando ait demandé de l’aide à Cobb Vanth dans la guerre à venir de Boba Fett avec le Syndicat Pyke, le maréchal de Free Town a remarqué un étrange étranger s’approchant du désert vide. Cad a ordonné à Cobb de ne pas interférer avec la guerre de Pyke, et il paierait le double de tout ce que Boba offrirait. L’adjoint de Cobb a essayé d’attaquer Cad, mais cela n’a pas très bien fonctionné, car Cad tire sur les deux hommes avant de retourner dans le désert.

Cad Bane est l’un des chasseurs de primes les plus dangereux de la tradition de Star Wars, et ses débuts en live-action ne sont que des ennuis pour Din, Boba, Fennec et tous les autres sur Tatooine.

A la fin de l’épisode, Luke donne un choix cornélien à Grogu : choisir entre son attachement au Mandalorien en prenant son cadeau et le rejoindre ou choisir la voie Jedi en prenant le sabre laser de Yoda et devenir le premier élève de son académie. L’enfant se retrouve face à un ultimatum compliqué.

Le Livre de Boba Fett (est-ce qu’o peut encore l’appeler comme ça ?), c’est tous les mercredis sur Disney+.

