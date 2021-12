Les Gardiens de la Galaxie 2 : James Gunn a écrit Ego sans avoir les droits du personnage

James Gunn révèle qu’il ne savait pas que Marvel Studios ne possédaient pas les droits sur Ego lorsqu’il a écrit le script des Gardiens de la Galaxie 2.

James Gunn travaille actuellement sur le très attendu Les Gardiens de la Galaxie 3, qui devrait entrer en production prochainement. Cela marquera le troisième film de Gunn avec Marvel, mais beaucoup de choses ont changé depuis que le premier Gardiens est sorti en salles en 2014.

En 2019, Disney a fusionné avec 20th Century Studios, ce qui signifie que Marvel a récupéré les droits de nombreux personnages, notamment les X-Men. Il s’avère que lorsque Gunn écrivait le deuxième volet de sa saga, il y a eu un problème de communication et il a utilisé Ego (Kurt Russell) bien que Marvel n’en n’avait pas les droits.

« Est-ce la naissance de Galactus ?! », a demandé un fan à Gunn à propos d’une scène dans Les Gardiens de la Galaxie. « Non. Marvel n’avait pas les droits de Galactus en 2014. Juste un autre exemple de paréidolie de comic book – dans les millions et les millions de bulles de bandes dessinées qui existent et les millions et les millions de plans dans les films, il y a forcément une énorme quantité de chevauchements fortuits », a expliqué Gunn. Cela a conduit à plus de conversations sur Marvel et les droits des personnages.

« Les droits n’ont-ils pas été échangés, là où FOX avait Ego the Living Planet et Marvel avait Negasonic Teenage Warhead, et ils ont échangé ? J’ai entendu ça une fois », a demandé un autre fan. « Oui, c’est essentiellement vrai. Si je me souviens bien, Fox voulait que TNW puisse utiliser ses pouvoirs, qui appartenaient en partie à Marvel (ces choses sont complexes), et ils nous ont laissé utiliser Ego en retour … ne sachant pas que j’avais déjà fait de lui l’antagoniste dans #GotGVol2 », a partagé Gunn.

« On m’a dit que nous possédions le personnage, ce qui était une erreur. Je n’ai découvert que nous n’avions les droits sur le personnage qu’après la conclusion de l’accord. Dieu merci, il était profondément ancré dans le scénario. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait un plan d’urgence, Gunn a répondu : « Je ne l’ai pas fait parce que je n’avais aucune idée que les droits étaient un problème. Si cela avait changé avant de commencer à écrire, j’aurais pu trouver autre chose – mais c’était quelques semaines avant la production. Je pense que @DavidAyerMovies sait à quel point il peut être difficile de changer un antagoniste juste avant le tournage ! »

Gunn a été chanceux sur ce coup puisque Fox avait besoin de Negasonic Teenage Warhead pour Deadpool. Ils ont ainsi pu faire un échange de bons procédés et Gunn a pu utiliser Ego comme prévu dans son scénario.

Les Gardiens de la Galaxie 3 sortira en 2023.

Source : ComicBook.com / Crédit ©Marvel Studios