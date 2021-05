Army of the Dead : Les 15 premières minutes disponibles pour une durée limitée

Netflix dévoile les 15 premières minutes du film Army of The Dead de Zack Snyder, pour une durée limitée.

Il ne vous reste pas beaucoup de temps pour découvrir le premier quart d’heure du film de zombies Army of the Dead. En effet, hier, Netflix US a livetreamé les 15 premières minutes du film et apparemment, ce stream n’est disponible que pendant une durée limitée de 32 heures. Cela correspond à la durée que les tueurs de zombies du film possèdent pour accomplir leur mission. Ce premier aperçu devrait disparaitre demain 15 mai vers 9h du matin, selon le site NME.

La vidéo, aussi posté sur le Youtube de Netflix France en VF et elle est à voir en fin d’article. Comme on pouvait s’y attendre, c’est gore et violent, les âmes sensibles sont donc prévenues : abstenez vous.

Army of the Dead commence après une attaque de zombies qui a transformé Las Vegas en champ de ruines, désormais isolé du reste du monde. Ex-héros de cette guerre des zombies, Scott Ward (Dave Bautista) a dû déménager et travaille désormais dans un fast-food en banlieue. Un jour, il est approché par le patron d’un casino, Bly Tanaka (Hiroyuki Sanada), qui lui fait une proposition en or : s’infiltrer dans la zone de quarantaine infestée de zombies et récupérer 200 millions de dollars cachés dans une chambre forte sous le Strip, avant que le gouvernement ne détruise Vegas par une bombe nucléaire dans 32 heures.

Motivé par cette manne inattendue qui pourrait l’aider à se réconcilier avec sa fille Kate (Ella Purnell), Scott accepte le défi et rassemble un groupe hétéroclite d’experts en braquages : Maria Cruz (Ana de la Reguera), une vieille amie à lui et mécanicienne de génie, Vanderohe (Omari Hardwick), une machine à tuer les zombies, Marianne Peters (Tig Notaro), une pilote d’hélico cynique, Mikey Guzman (Raúl Castillo), un influenceur tête brûlée, Chambers (Samantha Win), une trompe-la-mort, Martin (Garret Dillahunt), le chef de la sécurité du casino, Coyote (Nora Arnezeder), une guerrière dure à cuire qui recrute Burt Cummings (Theo Rossi), un agent de sécurité mielleux, et pour finir, Dieter (Matthias Schweighöfer), un génie perceur de coffres-forts. Ward doit aussi gérer ses émotions quand il apprend que Kate a rejoint l’expédition pour pouvoir chercher Geeta (Huma Qureshi), une mère qui a disparu en ville.

Entre une chambre forte réputée impénétrable, une course contre la montre à la vie à la mort et une horde de zombies Alphas rapides et retors, une seule chose est sûre à propos du plus gros braquage de tous les temps : les survivants rafleront la mise.

Army of the Dead est écrit par Snyder, Shay Hatten et Joby Harold. Le film marque un retour à l’horreur pour Snyder après avoir précédemment réalisé le reboot du film de zombies de George A. Romero, Dawn of the Dead.

Army of the Dead sera disponible le 21 mai sur Netflix.

Army of the Dead – 15 premières minutes