Avatar 2 : Nouvelle photo avec les acteurs sur le tournage aquatique

Nouvelle photo de Kate Winslet, Zoe Saldana, Sam Worthington et Cliff Curtis sur le tournage aquatique du film Avatar 2.

Le compte Twitter officiel de la franchise Avatar continue de dévoiler des photos dans les coulisses du tournage. Alors que le tournage du film est toujours interrompu à cause de la pandémie COVID-19, la production tease le film au compte-goutte avec des photos prises sur le tournage.

Sur l’image ci-dessous, on peut voir une partie du casting adulte du film avec Kate Winslet, Zoe Saldana, Sam Worthington et Cliff Curtis. Ils sont habiller de leur tenue spéciale motion capture et se trouvent dans un tank de 900 000 gallons construit spécialement pour le film.

Les boules blanches à la surface de l’eau servent à empêcher les lumières d’interférer avec le tournage sous l’eau.

From the set of the sequels: @ZoeSaldana, Sam Worthington, Kate Winslet, and Cliff Curtis taking a break from underwater performance capture for a quick photo!

Fun fact: Much of the performance capture took place in this 900,000 gallon tank, built specifically for the sequels. pic.twitter.com/NSfqoZ6jXJ

— Avatar (@officialavatar) May 13, 2020